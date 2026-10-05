Jose Mourinho adalah pilihan Florentino Perez, Presiden Real Madrid, pada musim panas lalu, untuk mengakhiri rentetan dua musim yang dilalui Los Blancos tanpa meraih gelar-gelar besar.

Pelatih asal Portugal itu kini menghadapi tantangan besar, karena ia kembali berhadapan dengan Barcelona, yang tampaknya sangat sulit untuk dikalahkan pada awal musim ini.

Awal musim Real Madrid memang tidak sesuai dengan harapan, namun klub asal ibu kota Spanyol itu tetap menaruh kepercayaannya kepada Mourinho.

Surat kabar AS menerbitkan pernyataan Villas-Boas, Presiden Porto, dalam sebuah wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Corriere dello Sport, di mana ia menegaskan bahwa pelatih Portugal itu adalah sosok yang ideal untuk membalikkan keadaan Real Madrid.

Villas-Boas membela Jose Mourinho sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, meski ia mengakui bahwa Barcelona saat ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi pelatih Portugal tersebut.

Villas-Boas berkata, "Jose Mourinho masih termasuk salah satu pelatih terbaik di dunia, dan saya selalu mengetahui hal itu. Kini ia melatih klub terbaik di dunia, namun sayang sekali Barcelona sedang dalam kondisi sebaik ini."

Presiden Porto itu melanjutkan, "Ia menghadapi Barcelona yang sedang berada dalam performa terbaiknya, sama seperti ketika ia meninggalkan Inter Milan. Namun inilah tantangan-tantangan yang paling dinikmati Mourinho dibandingkan yang lainnya."



