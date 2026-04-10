Presiden Meksiko Mengungkap Keputusan Akhir FIFA Terkait Pemindahan Pertandingan Iran

Claudia Sheinbaum, Presiden Meksiko, hari ini, Jumat, mengumumkan keputusan akhir Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait pertandingan Iran di Piala Dunia 2026.

Iran sebelumnya telah meminta agar pertandingan-pertandingannya dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko, menolak untuk bertanding di Piala Dunia di wilayah Amerika Serikat, di tengah ketegangan militer yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.

Baca juga

Kontradiksi angka yang mencolok... Jumlah kartu merah Barcelona memicu kecurigaan di Madrid

Sangat rahasia.. Bagaimana Barcelona menegosiasikan Alvarez jauh dari mata Atletico?

Untuk pertama kalinya.. FIFA mengisyaratkan posisinya terkait krisis final Piala Afrika

Dalam hal ini, Shenbaum mengatakan dalam konferensi pers hari Jumat: "FIFA akhirnya memutuskan bahwa pertandingan tidak dapat dipindahkan dari stadion aslinya,"

dan presiden Meksiko itu menyatakan bahwa hal ini "akan membutuhkan upaya logistik yang sangat besar, dari sudut pandang FIFA".

Iran dijadwalkan akan bertanding melawan Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, dalam Grup G Piala Dunia.