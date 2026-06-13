Presiden Meksiko memberikan kejutan setelah absen dalam upacara pembukaan Piala Dunia

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026, yang menampilkan pertandingan timnas negaranya melawan Afrika Selatan, pada Kamis lalu.

Timnas Meksiko memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan.

Surat kabar The Guardian memuat pernyataan Sheinbaum dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan bahwa harga tiket tidak terjangkau bagi sebagian besar warga Meksiko, dan bahwa ia telah memberikan tiketnya kepada seorang penggemar sepak bola muda.

Dia menambahkan, "Harga tiket sangat mahal, dan sebagai presiden, lebih baik saya memberikan tempat saya kepada seseorang yang tidak mampu hadir, tetapi mencintai sepak bola, terutama seorang gadis muda, dan saya bisa merayakan bersama orang-orang secara gratis."

Dia mencatat bahwa kenaikan harga tiket yang signifikan telah menjadi topik perdebatan utama dalam turnamen ini, terutama di Meksiko, di mana harga rata-rata sekitar 3.000 dolar dianggap tidak masuk akal bagi sebagian besar warga, yang mungkin tidak bisa mengumpulkan jumlah tersebut dalam sebulan penuh.

Presiden Meksiko itu menjelaskan, "Sangat sedikit orang yang mampu membayar tiket dengan harga seperti itu."

Dia menyebutkan bahwa pemuda yang mendapatkan tiketnya adalah Yuliet Cervantes Quakiwa, yang memenangkan kompetisi nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Meksiko, sehingga memberinya kesempatan untuk menonton pertandingan dari area VIP.

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