Khaldoon Al Mubarak, Ketua Dewan Direksi Manchester City, menyampaikan pesan kepada para pendukung klub pada Sabtu hari ini, yang di dalamnya ia menegaskan bahwa proses hukum terkait tuduhan yang dialamatkan kepada klub soal pelanggaran finansial dalam regulasi Liga Primer Inggris masih berlanjut, seraya menekankan komitmen manajemen untuk membuktikan ketidakbersalahan klub.

Manchester City mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan atas informasi yang dipublikasikan surat kabar "The Athletic", yang mengeklaim bahwa klub terbukti melakukan pelanggaran finansial dalam 114 tuduhan dari total 115 tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Al Mubarak berkata: "Inilah yang saya katakan kepada keluarga saya: proses Liga Primer Inggris belum selesai, dan keyakinan serta tekad kami untuk membuktikan ketidakbersalahan klub masih teguh."

Ketua klub itu menjelaskan bahwa kerahasiaan proses hukum menghalanginya untuk membahas detail perkara ini secara lengkap, seraya mengimbau untuk merujuk pada pernyataan-pernyataan Manchester City sebelumnya terkait berkas ini, yang dikeluarkan pada tahun 2023 dan 2025.

Al Mubarak berupaya menenangkan para pendukung, dengan menegaskan bahwa klub tidak akan terpengaruh oleh apa yang ia sebut sebagai kegaduhan di sekitar perkara ini.

Ia berkata: "Kita telah melewati berbagai tantangan bersama-sama, dan kita berhasil mengatasinya. Masih banyak pihak yang berupaya menghambat perjalanan klub kita. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan itu."

Ketua Manchester City menutup pesannya dengan menegaskan bahwa klub menantikan kelanjutan perjalanannya, seraya menambahkan: "Masa-masa yang luar biasa menanti kita setelah jeda internasional ini."