Presiden Manchester City: Liga Primer Inggris menganut "teori konspirasi" melawan kami

Ferran Soriano, CEO Manchester City, menyampaikan pesan kepada para karyawan klub melalui sebuah video internal, yang di dalamnya ia berusaha meredakan suasana usai Liga Primer Inggris mengumumkan bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait pelanggaran keuangan yang ditujukan kepadanya sejak Februari 2023.

Pada saat Soriano menolak memberikan pernyataan publik setelah keputusan tersebut dikeluarkan, atau berbicara dalam Rapat Umum klub-klub yang digelar di Kopenhagen, Selasa hari ini, ia memilih untuk berbicara kepada para karyawan klub, dengan menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar kasus ini "dibangun di atas klaim palsu".

Soriano mengatakan dalam pesannya sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Seluruh kasus dengan Liga Primer Inggris ini dibangun di atas tuduhan palsu, yaitu bahwa dana para pemilik klub disuntikkan ke Manchester City melalui sejumlah sponsor dari Abu Dhabi. Ini tidak benar, dan bukti yang cukup telah diserahkan kepada komisi Liga Inggris untuk membuktikan bahwa hal itu tidak terjadi dan tidak akan terjadi".

Ia menambahkan: "Kita berbicara tentang laporan rekening bank, transfer dana, kesaksian para saksi, dan segala hal yang diperlukan untuk membuktikan secara pasti bahwa dana itu tidak berasal dari pemilik klub".

CEO Manchester City itu menyatakan bahwa seluruh tuduhan yang ditujukan kepada klub, menurut pandangannya, bersandar pada premis ini, seraya berkata: "Setiap tuduhan palsu terhadap kami berasal dari klaim sederhana yang sepenuhnya palsu ini".

Ia melanjutkan: "Secara mengejutkan bagi kami dan bagi para pengacara kami, dan setelah lebih dari dua tahun, komisi Liga Inggris mengeluarkan pendapat yang mendukung teori konspirasi yang dianut Liga Inggris. Dan untuk sampai ke sana, bukti-bukti yang diajukan klub diabaikan, serta ditariklah sebuah kesimpulan yang keliru".

Soriano menegaskan dalam video itu bahwa Manchester City akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, hal yang sebelumnya telah ditegaskan klub secara resmi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan usai hasil penyelidikan diumumkan.

Langkah berikutnya dalam kasus ini berada di hadapan komisi independen yang akan menentukan sanksi yang sesuai terhadap Manchester City, yang menurut laporan bisa berkisar antara denda finansial, pengurangan poin, degradasi ke divisi yang lebih rendah, hingga pencoretan dari Liga Primer Inggris.

Manchester City memiliki tenggat waktu hingga Jumat mendatang untuk mengajukan bandingnya terhadap keputusan tersebut.