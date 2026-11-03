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GFX Javier Tebas Florentino PerezGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Presiden La Liga Javier Tebas Tuding Real Madrid Mengulur-ulur Kasus Negreira untuk Merusak Reputasi Barcelona

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Presiden La Liga Javier Tebas menuding Real Madrid sengaja memperpanjang kasus Negreira untuk merusak reputasi Barcelona sebesar-besarnya. Menurut Tebas, pengajuan banding hukum yang terus-menerus dari ibu kota merupakan langkah strategis untuk membuat skandal itu tetap menjadi sorotan media.

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Tebas pertanyakan motif Madrid

Pengadilan Spanyol saat ini tengah menyelidiki pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit (CTA). Meski belum ada bukti yang membuktikan adanya korupsi di bidang olahraga, Real Madrid gencar menyerang rivalnya di El Clasico terkait skandal tersebut.

Tebas kini secara terbuka mengecam sikap klub ibu kota itu. Ia mengklaim ketertarikan mendadak Real Madrid terhadap penyelidikan tersebut baru muncul setelah Barcelona menarik diri dari proyek kontroversial Liga Super Eropa. Ia menuding Real Madrid memanfaatkan sistem hukum untuk merugikan Barcelona.

‘Diulur-ulur seperti permen karet’

Petinggi liga itu tak menahan kritiknya terhadap perilaku Madrid dan menyiratkan bahwa paranoia telah melanda Bernabeu.

“Mereka mengulur-ulur kasus Negreira seperti permen karet. Real Madrid mengira Negreira ada di ruang ganti wasit di setiap stadion tempat Real Madrid bermain,” kata Tebas dalam kongres World In Progress (WIP), seperti dikutip AS.

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“Saya ingatkan Real Madrid bahwa kami mendatangi kejaksaan sebelum mereka. Presiden Real Madrid duduk di dewan direksi selama enam bulan setelah persoalan Negreira terungkap. Dalam sebuah rapat umum, ia membela klub temannya saat itu ketika klub tersebut masih berada di Liga Super. Pada hari Barcelona keluar, tampaknya segalanya berubah.”

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Serangan terhadap Barcelona tidak dapat diterima

Tebas menilai serangan terus-menerus terhadap citra Barcelona tidak beralasan selama proses hukum masih berlangsung.

“Harus ditegaskan bahwa serangan terus-menerus terhadap Barcelona tidak dapat diterima karena perkara ini berlarut-larut,” lanjut Tebas. “Barcelona harus bertanggung jawab jika memang diperlukan, tetapi saat ini mereka tidak bisa disalahkan atas apa pun karena Real Madrid-lah yang meminta agar prosesnya diperpanjang.”

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Ia menyimpulkan: “Kasus Barcelona tidak ada hubungannya dengan kasus Manchester City, dan kasus itu tidak boleh memengaruhi sistem peradilan. Keputusan harus dibuat di sini, di Spanyol.”

Penyelesaian di Spanyol

Sistem peradilan Spanyol akan melanjutkan penyelidikannya sesuai prosesnya sendiri, secara independen dari kasus-kasus sepakbola besar lainnya di Eropa. Tebas secara tegas membedakan situasi klub Catalan itu dari perselisihan hukum Manchester City yang masih berlangsung dengan Liga Primer Inggris. Ia bersikeras bahwa putusan di Inggris tidak akan memengaruhi proses di Spanyol.

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Hingga ada putusan hukum yang definitif, perang pernyataan di luar lapangan antara dua klub terbesar Spanyol itu belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.