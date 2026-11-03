Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden La Liga Javier Tebas menuding Real Madrid sengaja memperpanjang kasus Negreira untuk merusak reputasi Barcelona sebesar-besarnya. Menurut Tebas, pengajuan banding hukum yang terus-menerus dari ibu kota merupakan langkah strategis untuk membuat skandal itu tetap menjadi sorotan media.

Iklan

Tebas pertanyakan motif Madrid

Pengadilan Spanyol saat ini tengah menyelidiki pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua Komite Teknis Wasit (CTA). Meski belum ada bukti yang membuktikan adanya korupsi di bidang olahraga, Real Madrid gencar menyerang rivalnya di El Clasico terkait skandal tersebut.

Tebas kini secara terbuka mengecam sikap klub ibu kota itu. Ia mengklaim ketertarikan mendadak Real Madrid terhadap penyelidikan tersebut baru muncul setelah Barcelona menarik diri dari proyek kontroversial Liga Super Eropa. Ia menuding Real Madrid memanfaatkan sistem hukum untuk merugikan Barcelona.

‘Diulur-ulur seperti permen karet’

Petinggi liga itu tak menahan kritiknya terhadap perilaku Madrid dan menyiratkan bahwa paranoia telah melanda Bernabeu.

“Mereka mengulur-ulur kasus Negreira seperti permen karet. Real Madrid mengira Negreira ada di ruang ganti wasit di setiap stadion tempat Real Madrid bermain,” kata Tebas dalam kongres World In Progress (WIP), seperti dikutip AS.

Iklan Iklan

“Saya ingatkan Real Madrid bahwa kami mendatangi kejaksaan sebelum mereka. Presiden Real Madrid duduk di dewan direksi selama enam bulan setelah persoalan Negreira terungkap. Dalam sebuah rapat umum, ia membela klub temannya saat itu ketika klub tersebut masih berada di Liga Super. Pada hari Barcelona keluar, tampaknya segalanya berubah.”

Topik Terkait

Serangan terhadap Barcelona tidak dapat diterima

Tebas menilai serangan terus-menerus terhadap citra Barcelona tidak beralasan selama proses hukum masih berlangsung.

“Harus ditegaskan bahwa serangan terus-menerus terhadap Barcelona tidak dapat diterima karena perkara ini berlarut-larut,” lanjut Tebas. “Barcelona harus bertanggung jawab jika memang diperlukan, tetapi saat ini mereka tidak bisa disalahkan atas apa pun karena Real Madrid-lah yang meminta agar prosesnya diperpanjang.”

Iklan

Ia menyimpulkan: “Kasus Barcelona tidak ada hubungannya dengan kasus Manchester City, dan kasus itu tidak boleh memengaruhi sistem peradilan. Keputusan harus dibuat di sini, di Spanyol.”

Penyelesaian di Spanyol

Sistem peradilan Spanyol akan melanjutkan penyelidikannya sesuai prosesnya sendiri, secara independen dari kasus-kasus sepakbola besar lainnya di Eropa. Tebas secara tegas membedakan situasi klub Catalan itu dari perselisihan hukum Manchester City yang masih berlangsung dengan Liga Primer Inggris. Ia bersikeras bahwa putusan di Inggris tidak akan memengaruhi proses di Spanyol.

Iklan

Hingga ada putusan hukum yang definitif, perang pernyataan di luar lapangan antara dua klub terbesar Spanyol itu belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda.