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Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, mengungkapkan sikap klubnya soal perekrutan pemain besar, dengan harapan bisa tampil di final Liga Champions musim depan di kandang sendiri.

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Final Liga Champions 2028 akan digelar di Allianz Arena, di kota Munich, Jerman.

Dalam beberapa hari terakhir, muncul sebuah pertanyaan penting: bisakah Bayern Munich kembali mendatangkan pemain senilai 100 juta euro untuk memperkuat skuad jelang final Liga Champions 2028 di Allianz Arena?

Bayern sebelumnya telah merekrut Harry Kane dengan biaya sekitar 100 juta euro, sebuah transfer yang sukses dari segala sisi.

Namun, Herbert Hainer, presiden klub asal Bavaria tersebut, memilih untuk tidak melambungkan ekspektasi, dan menegaskan bahwa Bayern Munich tidak berniat menghabiskan dana besar hanya demi bisa tampil di final di kandang sendiri.

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Seperti dikutip dari "Foot Mercato", ia menjelaskan: "Mencapai final Liga Champions di stadion kami akan menjadi puncak yang luar biasa. Namun, yang pasti kami tidak akan menginvestasikan jutaan demi hari itu, atau bahkan demi musim itu."

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Meski tidak secara tegas menutup kemungkinan adanya transfer besar lainnya, sang petinggi menekankan pentingnya menjaga strategi keuangan yang solid, terlepas dari ambisi Bayern untuk terus bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa.

Herbert Hainer meyakini Bayern Munich harus menutupi sumber daya finansial yang lebih terbatas dibandingkan sejumlah rivalnya dengan kebijakan transfer yang lebih cerdas. "Ada klub-klub di Eropa yang memang memiliki lebih banyak uang. Karena itulah kami harus lebih cerdas dan lebih baik dari yang lain," lanjutnya. Untuk menggambarkan strategi tersebut, presiden klub Bavaria itu mencontohkan kedatangan Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz, tiga transfer yang sangat rumit, tetapi kini dianggapnya sebagai kesuksesan sejati.

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"Merekrut ketiga pemain ini merupakan tantangan besar, tetapi mereka telah membuktikan diri sebagai kesuksesan sejati," tegasnya.

Hainer juga memuji kinerja CEO Jan-Christian Dreesen, serta Max Eberl dan Christoph Freund, yang bertanggung jawab atas kebijakan olahraga klub.

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Hal ini menjadi penegasan bahwa Bayern berniat melanjutkan pengembangannya dalam jangka panjang, tanpa mengubah strateginya secara drastis untuk kompetisi Eropa mana pun.

Barcelona dan Bayern Munich Berlomba Rekrut Talenta Rusia

Pemain asal Rusia milik klub Turki Galatasaray, Aleksei Batrakov, mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa setelah tampil luar biasa sejak bergabung dengan tim pada bursa transfer musim panas lalu. Ia pun menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Benua Biru, di tengah meningkatnya minat Barcelona dan Bayern Munich untuk mendapatkan jasanya.

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Gelandang serang Rusia berusia 21 tahun itu bergabung dengan Galatasaray dari Lokomotiv Moscow dengan nilai transfer 25 juta euro. Namun, ia tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuannya dan dengan cepat menjadi salah satu andalan utama tim asal Turki tersebut.

Batrakov berhasil mencatatkan angka impresif dalam laga-laga awalnya bersama Galatasaray, dengan mencetak 6 gol dan 4 assist dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini mencerminkan besarnya pengaruhnya di lini serang, terlebih ia bermain sebagai playmaker dan mampu menjadi pembeda di depan gawang lawan.