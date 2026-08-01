Posisi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA berada di bawah tekanan berat setelah rencananya untuk memberikan kepemilikan kepada investor swasta di turnamen-turnamen terbesar FIFA gagal total. Reuters antara lain melaporkan bahwa presiden CONCACAF Victor Montagliani kemungkinan akan mencalonkan diri, sementara Presiden AFC Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa juga disebut-sebut.

Infantino untuk waktu yang lama tampak 'tak tersentuh' sebagai presiden FIFA, meski ia menerima kritik keras karena hubungan dekatnya dengan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah pengumuman rencana kontroversial Infantino, semuanya berubah. UEFA dan CONCACAF (Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia) dengan cepat menyuarakan penolakan keras terhadap Infantino.

UEFA mengumumkan boikot terhadap FIFA dan dari Belanda juga muncul kritik tajam. "Usulan ini tidak benar, dari segi proses, tata kelola, dan isi," kata ketua federasi KNVB Frank Paauw kepada NOS. "Usulan ini harus dibatalkan. Selama usulan ini belum dibatalkan, seluruh 55 negara UEFA tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi FIFA."

Konfederasi sepak bola Asia AFC kini juga telah bersuara keras menentang Infantino, dan bahkan di dalam tubuh FIFA sendiri, pejabat asal Swiss itu tidak luput dari kritik besar. Top adviser Infantino, Carlos Cordeiro, dan direktur operasional FIFA, Kevin Lamour, pun mengundurkan diri.

"Seorang ketua harus menyatukan orang, mempersatukan mereka, dan menginspirasi mereka," kata Lamour antara lain. "Hari ini kita melihat hal yang sebaliknya terjadi. Ini bukan proyek FIFA, dan sama sekali bukan proyek dari pengurus FIFA. Ini adalah proyek satu orang," yang jelas merujuk kepada Infantino.

The Times mengungkap bahwa mosi tidak percaya terhadap Infantino hanya membutuhkan dukungan dari 'hanya' 43 negara. Melihat, misalnya, sikap bulat semua negara UEFA yang menentang rencana Infantino, mosi tidak percaya seperti itu tampaknya tidak terlalu jauh, setidaknya realistis.

Jika itu terjadi, Infantino tidak akan langsung dicopot, tetapi posisinya praktis tidak lagi dapat dipertahankan. Sementara itu, khususnya Montagliani muncul sebagai calon penerus Infantino. Pria Kanada (60) itu tidak pernah menutupi ambisinya untuk suatu hari menjadi presiden FIFA dan kini tampak ingin mengambil kesempatan.

Montagliani telah menjadi presiden CONCACAF sejak Mei 2016 dan memiliki waktu hingga 18 November untuk secara resmi mencalonkan diri. Pada hari itu, tenggat pendaftaran pemilihan presiden FIFA untuk siklus 2027-2031 berakhir. Pemenangnya akan diumumkan pada 18 Maret tahun depan di Rabat.

Selain Montagliani, Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kemungkinan penerus Infantino. Pejabat asal Bahrain (60) itu sudah menjadi presiden AFC sejak 2013. "Masa depan sepak bola internasional harus selalu dibentuk melalui konsultasi yang matang, dialog kolektif, dan penghormatan terhadap struktur tata kelola yang sudah mapan dalam olahraga kita," katanya antara lain soal rencana Infantino yang gagal.