Posisi Gianni Infantino sebagai presiden FIFA berada di bawah tekanan besar setelah rencananya untuk memberi investor swasta saham dalam turnamen-turnamen terbesar FIFA gagal total. Reuters, antara lain, melaporkan bahwa Presiden CONCACAF Victor Montagliani kemungkinan akan mencalonkan diri, sementara Presiden AFC Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa juga disebut-sebut.

Infantino untuk waktu yang lama tampak "tak tersentuh" sebagai presiden FIFA, meski ia menerima kritik keras karena hubungan dekatnya dengan presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah pengumuman rencana kontroversial Infantino, segalanya berubah. UEFA dan CONCACAF (Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia) dengan cepat menyatakan penolakan keras terhadap Infantino.

UEFA mengumumkan boikot terhadap FIFA dan dari Belanda juga muncul kritik keras. "Usulan ini tidak benar, dari sisi proses, tata kelola, dan substansi," kata ketua federasi KNVB Frank Paauw kepada NOS. "Usulan ini harus dibatalkan. Selama usulan itu belum dibatalkan, seluruh 55 negara anggota UEFA tidak akan ambil bagian dalam kompetisi FIFA."

Konfederasi sepak bola Asia, AFC, kini juga telah menyatakan penolakan keras terhadap Infantino, dan bahkan di dalam FIFA sendiri administrator asal Swiss itu tidak bisa lolos dari kritik besar. Top adviser Infantino, Carlos Cordeiro, dan direktur operasional FIFA, Kevin Lamour, pun mengundurkan diri.

"Seorang ketua harus menyatukan orang, mempersatukan dan menginspirasi mereka," kata Lamour, antara lain. "Hari ini kita melihat yang terjadi justru kebalikannya. Ini bukan proyek FIFA, dan sama sekali bukan proyek dewan FIFA. Ini adalah proyek satu orang," yang jelas merujuk kepada Infantino.

The Times mengungkap bahwa mosi tidak percaya terhadap Infantino hanya membutuhkan dukungan "sekadar" 43 negara. Melihat, misalnya, sikap bulat seluruh negara UEFA yang menentang rencana Infantino, mosi tidak percaya seperti itu tampaknya tidak terlalu jauh, setidaknya realistis.

Jika itu terjadi, Infantino tidak akan langsung dicopot, tetapi posisinya secara praktis akan sulit dipertahankan. Sementara itu, Montagliani khususnya muncul sebagai kemungkinan penerus Infantino. Pria Kanada (60) itu tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk suatu hari menjadi presiden FIFA dan kini tampaknya ingin memanfaatkan momen tersebut.

Montagliani telah menjadi presiden CONCACAF sejak Mei 2016 dan memiliki waktu hingga 18 November untuk secara resmi mencalonkan diri. Pada hari itu, tenggat pendaftaran pemilihan presiden FIFA untuk siklus 2027-2031 berakhir. Pemenangnya akan diumumkan pada 18 Maret tahun depan di Rabat.

Selain Montagliani, Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kemungkinan penerus Infantino. Administrator asal Bahrain (60) itu telah menjadi presiden AFC sejak 2013. "Masa depan sepak bola internasional harus selalu dibentuk melalui konsultasi yang matang, dialog kolektif, dan penghormatan terhadap struktur tata kelola yang sudah mapan dalam olahraga kita," katanya, antara lain, tentang rencana gagal Infantino.

Sebelumnya, Nasser Al-Khelaïfi juga sempat dimunculkan. Namun, presiden Paris Saint-Germain, anggota komite eksekutif UEFA, ketua BeIN Media Group, dan ketua European Football Clubs (EFC) itu tidak melihat kemungkinan untuk menghentikan pekerjaannya saat ini demi jabatan presiden FIFA.