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Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo, menyerukan agar kontroversi seputar komentar Kylian Mbappe baru-baru ini tentang mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong diakhiri setelah sang penyerang meminta maaf. Bintang Real Madrid itu menuai kecaman luas di Tiongkok setelah menyinggung sebuah meme di media sosial saat tampil dalam sebuah siniar.

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Mbappe menuai kecaman besar di China

Mbappe menjadi pusat kontroversi besar di China. Penyerang timnas Prancis dan Madrid itu menyebut mantan pemimpin China Mao Zedong sebagai diktator dalam sebuah siniar baru-baru ini.

Komentar tersebut langsung memicu reaksi di pasar China yang menguntungkan. Lembaga penyiaran milik negara, Migu, menolak menayangkan pertandingan Real Madrid melawan Racing Santander pada Minggu. Selain itu, sejumlah merek besar China telah memutus hubungan dengan pemain berusia 27 tahun tersebut. Perusahaan produk susu Mengniu dan Shanghai Milkground Food Tech, serta Eastroc Beverage, telah menghentikan seluruh kerja sama dengan sang pemain.

Ketua FFF menyerukan agar kontroversi diakhiri

Ketua FFF, Diallo, kini turun tangan membela kapten tim nasional tersebut. Diallo menegaskan bahwa sang pemain tidak bermaksud menyinggung siapa pun dan meyakini persoalan ini seharusnya diakhiri.

“Ini adalah kontroversi yang, pada akhirnya, saya harap tidak berlangsung lama karena Kylian telah menjelaskan dengan sangat baik konteks saat ia menyampaikan pernyataan tersebut,” kata Diallo kepada surat kabar Prancis Ouest-France pada Kamis. “Ia telah meminta maaf. Saya rasa kita sekarang harus mengakhiri persoalan ini agar ia dapat melanjutkan musimnya dalam kondisi sebaik mungkin.”

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Penjelasan meme siniar di media sosial

Seluruh kontroversi ini bermula dari lelucon yang sudah lama beredar mengenai pengaruh Mbappe yang dianggap besar di level klub. Para penggemar kerap membuat meme dengan menempelkan wajahnya pada sosok pemimpin politik dan militer untuk menggambarkan kekuasaannya. Hal itu membuatnya dijuluki “sang diktator” oleh media Eropa.

Dalam sebuah siniar berbahasa Prancis yang kini telah dihapus, Mbappe membahas gambar tertentu yang menampilkan wajahnya hasil rekayasa foto pada sosok Mao Zedong. Dengan nada bercanda, ia menyebut sosok dalam gambar itu sebagai “seseorang, saya rasa dia seorang diktator China”. China Daily menyebut insiden itu sebagai “pengingat tegas akan batas pengaruh selebritas”.

Madrid dan Liga berupaya meredam dampak

Madrid dan Liga sama-sama telah menyampaikan permintaan maaf resmi seiring upaya sepakbola Spanyol membatasi dampak finansial dan sosial dari kontroversi tersebut. Pasar China tetap sangat penting bagi strategi global liga tersebut. Presiden Liga Javier Tebas telah mengambil langkah langsung untuk meredakan ketegangan. Ia membentuk unit krisis dan mengadakan pertemuan dengan Duta Besar China Yao Jing pada Rabu.