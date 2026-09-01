Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menegaskan bahwa Spanyol harus menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030, seraya menekankan bahwa negaranya menanggung porsi terbesar dari berkas penyelenggaraan turnamen yang digelar bersama Portugal dan Maroko.

Pernyataan Louzan datang di tengah upaya Maroko untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia di negaranya, di mana Presiden Federasi Sepakbola Spanyol itu menegaskan bahwa Spanyol akan menggelar jumlah pertandingan terbanyak dalam turnamen tersebut.

Louzan mengatakan dalam konferensi keamanan tahunan yang diselenggarakan oleh Uni Sepakbola Eropa (UEFA): "Kami ingin edisi 2030 menjadi Piala Dunia terbaik dalam sejarah, yang akan kami rayakan bersama Portugal dan Maroko."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca" pada Selasa hari ini: "Spanyol akan berada pada level sebuah peristiwa bersejarah, dan akan mempersembahkan kepada dunia sebuah Piala Dunia yang aman dan tak terlupakan. Kami akan menjadi tuan rumah bagi mayoritas pertandingan, dan mewakili 55% dari bobot berkas pencalonan, oleh karena itu Spanyol adalah tempat di mana pertandingan final harus dimainkan."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Presiden Federasi Sepakbola Spanyol itu melanjutkan: "Kami memiliki jaminan penuh atas keamanan dan kesuksesan acara-acara sepakbola besar."

Louzan memuji kemampuan Spanyol dalam menyelenggarakan turnamen dan ajang sepakbola terkemuka, dengan berlandaskan pada berbagai kesuksesan yang telah diraih tim-tim Spanyol di berbagai kompetisi, di samping pengalaman negara ini dalam menjadi tuan rumah acara-acara besar.

Ia mengatakan: "Spanyol bukan sekadar negara sepakbola besar, tetapi juga sebuah negara yang memberikan jaminan tertinggi bagi olahraga ini."

Ia menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Spanyol telah menjadi tuan rumah pertandingan dan acara-acara besar di bawah naungan UEFA, di antaranya pertandingan di ajang Piala Eropa 2020, final Liga Europa di Sevilla pada 2023 dan Bilbao pada 2025, di samping final Liga Champions Wanita di Bilbao pada 2024, serta final Liga Champions Eropa pada 2019 di Stadion Metropolitano di Madrid.

Ia menambahkan bahwa ibu kota Madrid akan kembali menggelar final Liga Champions Eropa pada 2027 di stadion yang sama, seraya menilai bahwa hal itu akan menjadi peluang baru bagi Spanyol untuk menyelenggarakan salah satu acara olahraga dunia terpenting dengan sukses.

Madrid menjadi tuan rumah konferensi keamanan tahunan UEFA pada 1 dan 2 September, dengan partisipasi lebih dari 500 perwakilan dari klub, federasi nasional, dan pakar keamanan, di samping perwakilan dari 55 federasi sepakbola yang menjadi anggota Uni Sepakbola Eropa.