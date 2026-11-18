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Perebutan hak menggelar final Piala Dunia 2030 kian sengit setelah pernyataan tegas dari petinggi sepakbola Spanyol. Meski turnamen ini akan berlangsung di beberapa benua, lokasi pertandingan puncak masih menjadi pokok perselisihan di antara negara-negara tuan rumah bersama.

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Louzan tegaskan sikap

Rafael Louzan, presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menyampaikan klaim tegas mengenai laga penutup Piala Dunia 2030. Berbicara dalam sebuah forum bisnis di Madrid, pimpinan federasi itu menyatakan bahwa final “hanya bisa dan akan digelar” di Spanyol. Pernyataan tegas ini muncul ketika FIFA masih mempertimbangkan pilihannya untuk pertandingan puncak turnamen tersebut. Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah utama edisi seabad Piala Dunia ini.

Dalam pidatonya pada Selasa, Louzan menyampaikan pandangannya dengan jelas mengenai posisi geografis negara-negara tuan rumah turnamen tersebut. “Ini adalah Piala Dunia milik benua Eropa, dan karena itu, milik Spanyol dan Portugal,” kata presiden federasi itu.

Portugal keluar dari persaingan

Salah satu kendala utama dalam penentuan tuan rumah final adalah kapasitas stadion. Louzan mengklaim faktor ini telah menggugurkan satu dari tiga mitra utama. Menurut ketua federasi sepakbola Spanyol itu, Portugal tidak lagi menjadi kandidat untuk menggelar pertandingan puncak.

Syarat untuk menggelar final Piala Dunia mencakup stadion yang mampu menampung setidaknya 80.000 penonton. “Portugal jelas telah menolak menjadi tuan rumah final karena tidak ada stadion di negara itu yang berkapasitas 80.000 penonton,” jelas Louzan dalam pemaparannya.

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Persaingan dari Maroko

Meski Spanyol tetap percaya diri, Maroko menempatkan diri sebagai pesaing kuat lewat rencana pembangunan Stadion Raja Hassan II. Stadion yang diusulkan itu direncanakan berkapasitas 115.000 penonton, yang akan menjadikannya salah satu arena olahraga terbesar di dunia. Kendati demikian, Louzan bersikeras bahwa keputusan tersebut harus dibahas secara internal dan segera diputuskan demi Spanyol agar spekulasi tidak terus berlanjut.

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Mengenai keputusan yang menurutnya sudah pasti itu, Louzan mengatakan: “Karena itu, final hanya bisa digelar di Spanyol, dan memang akan digelar di Spanyol. Yang perlu kami upayakan, seperti yang sudah saya katakan kepada orang-orang di FIFA, adalah menuntaskan persoalan ini secara internal sesegera mungkin.” Dokumen awal pencalonan dari 2024 mencantumkan Santiago Bernabeu milik Real Madrid dan Camp Nou milik Barcelona sebagai calon lokasi di Spanyol, bersama satu opsi di Maroko.

Tekanan politik dan jadwal keputusan

Perdebatan ini telah melampaui dunia olahraga. Tokoh-tokoh politik Spanyol kini turut menyuarakan pandangan tentang pentingnya menjadi tuan rumah final. Alberto Nuñez Feijoo, pemimpin partai oposisi Spanyol, baru-baru ini berpendapat bahwa negaranya harus mundur sebagai tuan rumah bersama turnamen tersebut jika tidak dipilih untuk menggelar final.

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Louzan mengakui bahwa ia berharap persoalan itu sudah diselesaikan lebih awal agar tidak memicu hiruk-pikuk politik dan media yang kini mengiringi pencalonan tersebut. “Saya pikir akan sangat baik jika persoalan ini diselesaikan pada saat itu,” tambahnya dalam acara di Madrid. “Sebab, dengan keadaan sekarang, tampaknya persoalan ini baru akan tuntas pada 2028.”