Rafael Louzán, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, bersikeras bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, di tengah persaingan sengit dengan Maroko untuk meraih kehormatan tersebut.

Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol itu berbicara kepada media selama laga persahabatan antara timnas Spanyol U-20 dan Meksiko, mengenai situasi Manchester City, berkas Spanyol untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, serta pengaruh Infantino dan kasus Negreira.

Mengenai sumbangan salah satu pemain timnas Spanyol berupa bonusnya setelah memenangi Piala Dunia kepada para pekerja federasi yang mencapai satu juta euro, ia berkata, dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "AS": "Kabar luar biasa. Saya berkesempatan mendengarnya secara langsung. Ini menyangkut organisasi internal kami, dan kami tak bisa berbuat apa-apa selain menyampaikan rasa terima kasih."

Ia melanjutkan: "Kita semua menyadari nilai-nilai timnas dan para pemain kita, yang bermula dari gestur mulia seperti ini. Karena itu, kita harus berterima kasih kepada seluruh tim. Komitmennya penuh. Mari kita terus melanjutkan perjalanan menuju kemenangan dan menyuguhkan sepak bola yang indah."

Kemiripan antara kasus Manchester City dan Negreira

Mengenai kasus Manchester City dan sejauh mana kemiripannya dengan kasus Negreira, di mana Barcelona menjadi terdakwa, Louzán menjelaskan: "Tak perlu berspekulasi. Kita akan berbicara ketika putusan dalam kasus Manchester City dikeluarkan. Saya sudah punya cukup banyak hal yang menyibukkan saya di sini. Adapun kasus yang lain, itu dekat dengan saya, dan kami sebelumnya telah menegaskan perlunya keadilan ditegakkan secepat mungkin, karena saya rasa penting untuk mengakhiri penafsiran yang selalu menjadikan kasus Negreira sebagai dalih."

Ia melanjutkan: "Seharusnya hal seperti ini tak pernah terjadi. Biarkan keadilan berjalan pada jalurnya, dan kami akan mengikuti apa yang terjadi dengan saksama."

Mengenai adanya kelalaian dalam kasus Negreira, ia menyatakan: "Tak banyak yang bisa saya tambahkan. Sekarang urusannya ada di tangan pengadilan, dan mereka harus berbicara secepatnya. Spanyol punya banyak hal untuk dibicarakan, dan hal-hal positif yang layak dibicarakan."

Ia menambahkan: "Hasil-hasil yang belum diumumkan menunjukkan dengan jelas bahwa sepak bola Spanyol sedang berada di puncak kejayaannya, bahkan saya katakan luar biasa. Kita sedang menjalani era keemasan sepak bola. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan menghindari pengulangannya, tetapi inilah tahun keemasan sepak bola Spanyol."

Ia menyambung: "Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mari kita libatkan seluruh anggota masyarakat Spanyol; tugas kami adalah menginspirasi seluruh anggota masyarakat Spanyol. Dan mereka berhasil dalam hal itu."

Kemungkinan laga persahabatan antara Spanyol dan Meksiko

Mengenai kemungkinan digelarnya laga persahabatan antara timnas utama Spanyol dan Meksiko, ia menjawab: "Ini negara yang luar biasa, bahkan yang terpenting di dunia berbahasa Spanyol. Saya senang melihat begitu banyaknya suporter di tribun karena mereka tinggal di Spanyol. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, jadi mengapa tidak bermain di Meksiko?"

Ia menambahkan: "Beberapa kemungkinan telah ditawarkan kepada kami, tetapi jadwal tidak memungkinkan banyak hal. Akan ada peluang pada tahun 2028. Banyak negara berharap bisa menghadapi Spanyol. Kami adalah tim yang dicintai."

Persaingan dengan Maroko atas penyelenggaraan final 2030

Terkait persaingan dengan Maroko atas penyelenggaraan final Piala Dunia 2030, Presiden Federasi Spanyol berkata: "Piala Dunia 2030 dimulai di Spanyol dengan partisipasi Maroko dan Portugal. Ini adalah tahun peringatan seabad. Kami adalah negara terpenting di dunia dalam jagat sepak bola. Turnamen ini, yang dimulai di Spanyol dan Portugal, dengan Maroko juga ikut serta, harus berakhir di Spanyol."

Ia menambahkan: "Kita harus menyelesaikan pembangunan seluruh 11 stadion, sembilan stadion utama dan dua stadion pendamping, untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia terbaik sepanjang sejarah."

Sebelumnya, Javier Tebas, Presiden La Liga, telah menegaskan bahwa Spanyol tidak akan menyelenggarakan final selama Gianni Infantino masih menjabat sebagai Presiden FIFA.

Louzán menanggapi hal itu: "Javier telah menyatakan keinginan kuatnya agar Spanyol menjadi tuan rumah laga final akbar. Saya benar-benar yakin akan hal itu."

Mengenai pemilihan FIFA dan masa depan Infantino, ia menutup: "Saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Persoalan ini harus diputuskan oleh 211 negara yang memiliki hak suara. Kita harus melihat siapa yang akan mencalonkan diri hingga 18 November. Infantino telah mengajukan berkas pencalonannya, dan kita akan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi."