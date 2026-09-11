Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol, menanggapi pernyataan Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepakbola Maroko, bahwa Casablanca akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030.

Kompetisi Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan secara bersama oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal, dengan catatan bahwa FIFA hingga saat ini belum memutuskan stadion mana yang akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Louzan, yang disampaikannya kepada program El Partidazo de COPE, di mana ia menilai bahwa pernyataan Lekjaa harus dipahami dalam kerangka proses pemilihan yang baru saja dimulai di Maroko.

Louzan mengakui bahwa komunikasi dengan rekan sejawatnya dari Maroko sudah terputus sejak beberapa waktu lalu, dan menggambarkan apa yang terjadi kemarin, Kamis, hanya sebagai satu pernyataan lain.

Ia menambahkan, "Spanyol adalah pemegang inisiatif, dan tidak boleh ada keraguan apa pun bahwa Spanyol harus menjadi negara penyelenggara final. Kata terakhir ada di tangan FIFA."

Faktanya, Presiden FIFA, Gianni Infantino, beserta delegasi dari badan sepakbola dunia tersebut, akan mengunjungi Spanyol, Maroko, dan Portugal dalam beberapa bulan mendatang.

Rafael Louzan menegaskan bahwa keputusan ini "bukan di tangan saya", dan mengulangi pesan yang sama, yaitu bahwa Presiden Federasi Sepakbola Spanyol sebelumnya, Luis Rubiales, seharusnya menyelesaikan urusan ini ketika ia memasukkan Maroko ke dalam daftar negara yang ikut menyelenggarakan turnamen.

Louzan berkata, "Urusan ini seharusnya diselesaikan pada waktunya. Namun hal itu tidak diselesaikan, meski begitu saya memiliki keyakinan penuh terhadap Spanyol."

Ia menambahkan bahwa, terlepas dari apa yang akan terjadi, negaranya tidak dapat mundur dari Piala Dunia jika tidak mendapatkan hak menjadi tuan rumah final, sembari menekankan, "Ada kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani, dan kita harus bersabar, serta logika harus membawa kita pada kesimpulan bahwa Spanyol harus menjadi negara penyelenggara final."

Terkait stadion tuan rumah, Presiden Federasi Sepakbola Spanyol itu mengingatkan bahwa Spanyol memiliki 9 stadion, dengan harapan menjadi 11 stadion bersama Valencia dan Vigo, seraya menjelaskan bahwa seluruh stadion saat ini masih berstatus kandidat sementara, karena belum ada apa pun yang ditandatangani, sambil mencatat bahwa Maroko memiliki 6 stadion, sementara Portugal memiliki 3 stadion.

Rafael Louzan mengingatkan bahwa stadion yang menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2026 telah ditentukan satu tahun sebelum jadwal pertandingan final.

Louzan mengakhiri pembicaraannya dengan pesan yang tegas mengenai bidding Spanyol, dengan mengatakan, "Spanyol tidak bisa dikalahkan."

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