Presiden Federasi Sepakbola Prancis, Philippe Diallo, memberikan tanggapan untuk pertama kalinya setelah komite eksekutif federasi mengumumkan, pada hari Kamis ini, sikap penolakannya terhadap terpilihnya kembali presiden FIFA, Gianni Infantino, pada Maret 2027.

Peralihan Prancis menuju kubu anti-Infantino sudah diperkirakan sejak beberapa hari lalu, sebelum secara resmi diumumkan hari ini, usai pertemuan komite eksekutif Federasi Prancis.

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Enam bulan sebelum pemilihan FIFA yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 di kota Rabat, Maroko, Diallo menjelaskan alasan keputusan Federasi Prancis menarik dukungannya terhadap Infantino.

Diallo mengatakan di hadapan pers, sebagaimana dikutip surat kabar Prancis "L'Equipe": "Pada awalnya, pengumuman pencalonan Gianni Infantino untuk terpilih kembali disambut secara relatif positif. Pada akhir Juni, saya memberikan dukungan saya seperti lebih dari 200 negara lainnya."

Ia menambahkan: "Namun pada Juli, syarat-syarat dukungan kami sudah tidak lagi terpenuhi. Bersama rekan-rekan saya di komite eksekutif, kami menilai bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Gianni Infantino telah terputus. Gaya pengelolaan sepakbola saat ini bukanlah yang kami inginkan."

Ia melanjutkan: "Secara bulat, Federasi Prancis memutuskan menarik dukungannya terhadap pencalonan Infantino untuk kursi kepresidenan FIFA. Sikap kami jelas. Prancis memiliki legitimasi historis untuk turut campur, karena telah ikut mendirikan FIFA, dan kami juga memiliki legitimasi olahraga, karena Prancis berada di antara tiga besar dunia selama 10 tahun terakhir."

Komite eksekutif Federasi Prancis juga membahas solusi-solusi yang dapat "membuat tata kelola FIFA lebih transparan di masa depan".

Terkait hal ini Diallo menyatakan: "Kami memutuskan untuk membuka serangkaian konsultasi dengan tokoh-tokoh Prancis dan asing yang menjadi rujukan di bidang tata kelola yang baik, agar kami dapat berkontribusi dalam pemikiran Uni Sepakbola Eropa. Dan ketika waktunya tiba, menunjuk kandidat yang akan mengusung warna kami dalam pemilihan mendatang."

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