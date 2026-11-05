Pedro Proença, Presiden Federasi Sepakbola Portugal, menyampaikan pesan menyentuh kepada Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, usai pengumuman pensiunnya dari sepakbola internasional, dengan menegaskan bahwa pintu federasi akan selalu terbuka untuknya.

Pesan Proença disampaikan secara pribadi, di samping pernyataan resmi yang dirilis Federasi Sepakbola Portugal sebagai tanggapan atas keputusan Ronaldo yang mengakhiri karier internasionalnya setelah bertahun-tahun penuh pencapaian dan rekor.

Presiden federasi memuji warisan historis yang ditinggalkan bintang Al Nassr Saudi tersebut, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Portugal sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah "Brasil Eropa", seraya menyebut bahwa pengaruhnya melampaui batas lapangan hijau hingga menjadi sumber inspirasi dan rujukan global.

Proença berkata dalam pesannya melalui "Instagram": "Cristiano Ronaldo akan selalu menjadi lebih dari sekadar pemain bagi Portugal; ia adalah seorang pria, atlet, panutan, juara, dan pemimpin. Ia adalah kapten kami."

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Ia menambahkan: "Pada hari ketika ia mengumumkan pensiunnya dari timnas, kami, atas nama Federasi Sepakbola Portugal dan seluruh keluarga besar sepakbola Portugal, menyampaikan terima kasih kepada Cristiano Ronaldo atas semua yang telah ia berikan untuk kami, dan itu sangat banyak."

Presiden Federasi Sepakbola Portugal itu melanjutkan: "Di luar kemenangan, trofi, dan rekor, serta di luar statusnya sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas kami, teladan yang ia berikan akan tetap menjadi sumber inspirasi. Ia telah membawa Portugal ke seluruh dunia, dan di setiap sudut planet ini, nama Cristiano Ronaldo selalu hadir setiap kali Portugal disebut."

Ia melanjutkan: "Ia adalah panutan bagi setiap orang yang bermimpi menjadi lebih baik setiap hari."

Proença juga menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada Ronaldo, sebagai penghargaan atas dukungan dan hubungan yang terjalin di antara keduanya selama 18 bulan terakhir, seraya menegaskan keberlanjutan kedudukan sang kapten timnas di lingkungan federasi.

Ia menutup pesannya dengan berkata: "Sebagai Presiden Federasi Sepakbola Portugal, saya berterima kasih kepada Cristiano Ronaldo atas semua dukungan yang ia tunjukkan sepanjang satu setengah tahun terakhir, serta atas percakapan dan hubungan dekat yang terjalin di antara kami. Pintu Federasi Sepakbola Portugal akan selalu terbuka untuk Cristiano Ronaldo. Terima kasih untuk segalanya, dan atas semua yang telah kau berikan. Kau akan selamanya menjadi kapten kami."