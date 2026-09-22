Belum genap 24 jam sejak pesan damai yang disampaikan Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, kepada dunia, respons paling keras justru datang dari dalam rumahnya sendiri.

Presiden Federasi Sepakbola Jerman sekaligus anggota Dewan FIFA, Bernd Neuendorf, meledakkan bom yang menggema dan menggambarkan langkah Presiden FIFA itu bukan sebagai reformasi, melainkan "trik pemilihan yang terang-terangan", seraya menyatakan bahwa pria Swiss tersebut telah kehilangan kredibilitasnya sepenuhnya dan bukan lagi sosok yang tepat untuk memimpin olahraga ini.

Pesan kepada 211 negara di bawah sorotan

Infantino pekan ini telah mengirimkan pesan kepada seluruh negara anggota yang berjumlah 211 negara, yang di dalamnya ia menawarkan pembahasan reformasi di dalam badan pengelola sepakbola dunia, dalam upaya meredam krisis yang terus berlanjut.

Dalam pesannya, Infantino mengusulkan dilakukannya tinjauan independen terhadap proses pengambilan keputusan di FIFA, dengan menyatakan dalam nada damai bahwa ia akan mengusulkan konsultasi luas dengan konfederasi benua, federasi anggota, dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai penguatan proses pengambilan keputusan.

Ia juga berusaha menenangkan federasi-federasi dengan menegaskan dalam pesannya bahwa sikap federasi anggota terkait usulan atau persoalan tata kelola tidak akan memengaruhi perlakuan FIFA terhadap mereka, dan bahwa program pengembangan dan solidaritas akan tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.

Infantino menawarkan reformasi FIFA untuk menyelamatkan takhtanya setelah skandal penjualan Piala Dunia

Latar belakang krisis: penjualan Piala Dunia

Langkah ini muncul setelah Infantino menghadapi reaksi keras akibat usulannya yang kontroversial untuk menjual 20% saham hak komersial FIFA, termasuk Piala Dunia, kepada para investor dari sektor swasta.

Rencana tersebut sepenuhnya dibatalkan pada Juli lalu setelah adanya penolakan keras dan ancaman boikot, di mana Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), Federasi Sepakbola Asia, dan Federasi Sepakbola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) menyerukan perubahan mendasar dalam kepemimpinan FIFA.

Konfederasi-konfederasi benua saat itu menegaskan bahwa tidak satu pun dari mereka yang diajak berkonsultasi pada tahap mana pun, dan bahwa Infantino bertindak seorang diri, sementara Federasi Sepakbola Eropa menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan telah menjadi keharusan setelah kehilangan kepercayaan terhadap presiden saat ini.

Neuendorf: kehilangan kredibilitas sepenuhnya

Respons paling keras hari Selasa ini datang dari mulut Neuendorf, yang merupakan anggota Dewan FIFA sendiri, badan utama pengambilan keputusan di organisasi tersebut, menurut kantor berita "Reuters".

Presiden Federasi Sepakbola Jerman itu berkata dengan nada tajam: "Saya menganggap pesan Gianni Infantino sebagai trik terang-terangan untuk menjamin terpilihnya kembali dirinya tahun depan. Tampaknya FIFA kini telah menyadari, pada prinsipnya, perlunya dilakukan perubahan."

Ia menambahkan: "Meski demikian, Gianni Infantino bukanlah sosok yang tepat untuk memimpin proses reformasi, karena ia telah kehilangan kredibilitasnya sepenuhnya."

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Pria Swiss itu akan mengikuti pemilihan untuk terpilih kembali pada Maret tahun depan, dan meskipun sulit menemukan pesaing baginya, sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini mengungkapkan kepada kantor berita Reuters bahwa para lawannya kini menyadari bahwa ia masih memiliki cukup suara untuk menang, sehingga mendorong mereka untuk fokus pada strategi baru: membatasi kewenangan mutlaknya di dalam organisasi, alih-alih berusaha menjatuhkannya.