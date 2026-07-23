Tampaknya final Piala Dunia 2026 tidak akan mudah dilupakan, bukan hanya karena luapan kegembiraan yang melanda Spanyol setelah penobatan gelar, tetapi juga karena kontroversi luas dan ratusan teori konspirasi yang meledak di Argentina setelah gol Ferran Torres yang merenggut gelar juara dunia dari "para penari tango".

Dalam beberapa jam terakhir, beredar berbagai penjelasan versi Argentina yang mencoba membenarkan kekalahan di atas lapangan hijau, mulai dari pembicaraan tentang tekanan eksternal, dugaan campur tangan dari Biro Investigasi Federal Amerika (FBI), hingga ancaman fiktif yang menimpa keluarga para pemain.

Menghadapi gelombang rumor ini, suara-suara akal sehat pun turun tangan untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya.

Pelatih kepala Lionel Scaloni dan asistennya Roberto Ayala menjadi orang pertama yang menepis gelombang ini, di mana keduanya mengakui dengan penuh sportivitas keunggulan Spanyol, dan melayangkan pukulan telak terhadap penjelasan-penjelasan aneh yang menguasai pikiran para pendukung.

Pernyataan Tegas dari Tapia

Untuk mengakhiri kontroversi ini secara final, Claudio Tapia, presiden Federasi Sepak Bola Argentina, memecah keheningan panjangnya.

Tapia, yang bahkan diterpa rumor hingga sebagian orang mengklaim bahwa dirinya ditahan oleh "FBI", merilis pernyataan panjang dan tegas melalui akun-akun resminya di platform media sosial, yang di dalamnya ia menyampaikan pesan langsung kepada rakyat Argentina tentang perlunya menerima kekalahan dan mengabaikan kebohongan.

Tapia mengatakan di awal pernyataannya: "Kami tidak mampu mengatasi Spanyol. Mereka adalah pihak yang lebih baik, dan meraih kemenangan yang layak, dan kita harus punya keberanian untuk mengakuinya. Di dunia olahraga, kita belajar menerima kekalahan dengan kebanggaan yang sama seperti saat kita merayakan kemenangan."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Ya, kami kalah di final, tetapi kenyataan yang tak terbantahkan adalah bahwa generasi ini telah memberi negara kita kegembiraan yang luar biasa sebelumnya. Argentina sudah benar-benar merayakannya karena tim ini kembali membuktikan nilai besarnya bagi rakyat kita. Kekalahan ini menyakitkan kami karena kami memiliki mentalitas kompetitif, karena kami adalah tim dengan gelar terbanyak dalam sejarah, dan karena peringkat kedua tidak pernah memuaskan ambisi kami. Kami merasa sakit karena kami terbiasa berjuang hingga napas terakhir, dan karena kami masih termasuk dua tim terbaik di dunia."

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Membangun, Bukan Menghancurkan

Presiden Federasi Argentina meminta para suporter untuk tenang dan melihat gambaran yang lebih besar, dengan mengatakan: "Mari kita hentikan bola sejenak dan merenung. Ingatlah pengorbanan para pemain, tim pelatih, dan setiap orang yang bekerja selama lebih dari 50 hari jauh dari keluarganya, dengan satu tujuan saja: mewakili Argentina dengan sebaik mungkin."

Ia melanjutkan dengan nada bangga: "Kami orang Argentina, kami bersaing dengan garang, dengan gairah, dan dengan sepenuh hati kami. Kami mencurahkan jiwa kami dalam setiap sesi latihan dan setiap pertandingan, dan kami telah mewakili seluruh Benua Amerika dengan penuh kebanggaan. Kami membela warna kami, bendera kami, dan negara kami di setiap lapangan di seluruh dunia."

Tapia menutup pernyataannya dengan menyampaikan peringatan keras kepada mereka yang terseret rumor: "Jangan tertipu oleh kebohongan dan kampanye terorganisir yang hanya bertujuan mengguncang stabilitas kami. Hentikan upaya menghasut para suporter untuk melawan mereka yang telah memberi begitu banyak bagi sepak bola Argentina. Hari ini adalah waktunya untuk berterima kasih, memberi dukungan, dan mengakui jasa para pemain yang telah mencurahkan jiwa mereka demi jersey. Kampanye-kampanye berniat jahat akan berlalu, tetapi komitmen, kerja keras, dan hati tim nasional kami akan tetap ada selamanya. Tidak ada alasan di sini, di sini kami hanya bermain sepak bola, dan tim ini akan terus mewakili Argentina dengan kebanggaan yang sama seperti biasa.. Hidup Argentina."