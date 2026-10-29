Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepakbola Prancis, ikut terlibat dalam kontroversi yang berkembang seputar Kylian Mbappe, kapten timnas Prancis sekaligus bintang Real Madrid, terkait pernyataan yang berkaitan dengan Mao Zedong dan China, dengan menilai bahwa krisis ini telah melampaui batasnya, dan bahwa permintaan maaf sang pemain seharusnya cukup untuk mengakhiri persoalan tersebut.

Manajemen Federasi Sepakbola Prancis terus mengikuti perkembangan krisis ini, bukan hanya karena menyangkut kapten timnas, tetapi juga karena kemungkinan dampaknya terhadap kemitraan komersial yang menghubungkan federasi dengan pihak-pihak China, termasuk sejumlah kontrak yang sedang berjalan antara kedua belah pihak.

Dalam pernyataan kepada surat kabar "Ouest-France", yang dikutip oleh jaringan "Foot Mercato", Diallo membela Mbappe, menegaskan bahwa sang pemain tidak bermaksud menghina pejabat China mana pun atau rakyat China, dan bahwa ia telah menjelaskan konteks ucapannya serta telah menyampaikan permintaan maafnya.

Presiden Federasi Sepakbola Prancis itu mengatakan: "Saya melihat ada kontroversi seputar Kylian, dan mungkin lebih besar dari yang seharusnya, karena saya tidak percaya bahwa ia bermaksud dengan cara apa pun untuk mencemarkan citra salah satu pemimpin China, atau menghina rakyat China".

Ia menambahkan: "Ini adalah kontroversi yang tidak seharusnya berlanjut, dan saya berharap tidak berlanjut, karena Kylian telah menjelaskan dengan baik konteks munculnya pernyataan-pernyataan tersebut. Ia telah meminta maaf, dan saya rasa hal itu sudah harus cukup sekarang, agar ia bisa melanjutkan musimnya dalam kondisi terbaik".

Diallo berharap pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf Mbappe dapat membantu meredam krisis ini, serta mengakhiri kontroversi yang telah melampaui batas perdebatan seputar sang pemain, hingga menyentuh kekhawatiran yang berkaitan dengan hubungan Federasi Sepakbola Prancis dan kemitraan komersialnya di China.