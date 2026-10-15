Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepakbola Prancis, mengkritik cara Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) membagikan pendapatan Piala Dunia 2026, karena menganggap porsi yang diterima timnas-timnas peserta tidak memadai.

Pernyataan Diallo itu disampaikan saat berbicara kepada sejumlah media, di antaranya radio RMC Prancis, setelah rapat komite eksekutif Federasi Sepakbola Prancis, Kamis hari ini.

Presiden federasi tersebut menyoroti situasi tata kelola di FIFA, dan secara khusus menyinggung sisi finansial federasi internasional itu, yang diperkirakan akan mengumumkan pencairan 25 juta dolar untuk masing-masing dari 211 federasi anggota, selama 4 tahun (2027–2030), bertambah 15 juta dolar dari jumlah yang sebelumnya direncanakan, yakni 10 juta dolar.

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Diallo mengatakan: "Saya menilai bahwa mendistribusikan hanya 7% dari total pendapatan Piala Dunia kepada timnas-timnas peserta merupakan hal yang tidak memadai, terutama karena kami mendistribusikan 50% dari total pendapatan Piala Dunia Antarklub kepada klub-klub." Ia menyebut bahwa besaran pendapatan turnamen tersebut "mencapai sekitar 15 miliar euro".

Presiden Federasi Sepakbola Prancis itu juga menyoroti bahwa "banyak federasi yang kehilangan uang di Piala Dunia", sambil bertanya: "Bagaimana mungkin timnas-timnas yang tampil di Piala Dunia, turnamen yang paling menguntungkan secara ekonomi dalam sejarah, justru menemukan diri mereka dalam posisi negatif di akhir turnamen?"

Ia menambahkan: "Saya menilai bahwa Prancis, yang mencapai 4 final dalam 8 edisi terakhir, merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pengayaan ini, sesuatu yang bisa kita syukuri bersama bagi sepakbola dunia secara keseluruhan."

Ia melanjutkan: "Soal lain, saya berpegang pada solidaritas antara semua negara, dan sepakbola harus berkembang di seluruh belahan dunia, dan saya adalah pembela hal itu. Tetapi saya tidak ingin solidaritas disajikan kepada kami sebagai sesuatu yang lain. Solidaritas bukanlah pilih kasih. Itu bukan alat pemilihan."

"Keadilan, bukan kesetaraan"

Diallo melanjutkan: "Saya menilai bahwa FIFA, hari ini, harus memikirkan kembali cara pembagian pendapatan. Sebab membagikannya secara merata di seluruh planet tanpa mempertimbangkan prestasi olahraga, siapa yang pernah memenangi Piala Dunia, besaran negara, siapa yang berkontribusi dalam menciptakan kekayaan, dan jumlah pemain berlisensi, bagi saya tampak sebagai pendekatan yang hari ini sudah tidak lagi dapat diterima."

Ia menyambung: "Saya rasa perlu dipikirkan model-model di mana kita keluar dari perhitungan pemilihan, untuk memasukkan kriteria-kriteria baru yang memungkinkan setiap pihak berada bukan dalam (kondisi) kesetaraan, melainkan dalam keadilan."

Mengenai pemilihan presiden FIFA mendatang, Diallo berkata: "Jika besok tidak ada kandidat (untuk menantang Infantino), maka saya akan menganggap itu sebagai tembakan ke air (upaya tanpa hasil), tetapi hal itu tidak akan menghapus pertanyaan-pertanyaan tentang reformasi tata kelola dan keadilan redistribusi pendapatan di tingkat FIFA."

Federasi Sepakbola Eropa "UEFA" diperkirakan akan menggelar rapat baru komite eksekutifnya dalam beberapa pekan mendatang, untuk mencari kandidat potensial yang akan menantang Gianni Infantino. UEFA harus segera memutuskan sikapnya, karena batas akhir pengajuan pencalonan ditetapkan pada 18 November mendatang.



