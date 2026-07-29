Philippe Diallo, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, melancarkan serangan terhadap Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", terkait proyek penjualan sejumlah saham Piala Dunia kepada dana investasi swasta, dengan menganggap bahwa hal itu menimbulkan berbagai kekhawatiran dan pertanyaan mengenai masa depan turnamen serta cara pengelolaan sepak bola dunia.

Surat kabar "L'Equipe" Prancis menyebutkan bahwa Diallo mengetahui, seperti halnya seluruh dunia sepak bola, proyek Infantino yang diungkap oleh surat kabar "The Times", tanpa Federasi Prancis mendapatkan informasi apa pun sebelumnya mengenai hal tersebut.

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Diallo mengatakan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai pandangannya soal proyek Infantino: "Ini adalah proyek yang mengkhawatirkan dan menimbulkan banyak pertanyaan. Kami mengetahuinya melalui media, tanpa mendapatkan informasi apa pun. Kami tidak tahu filosofinya, tidak tahu urgensinya, tidak tahu struktur finansialnya, tidak pula sumber pendanaannya. Proyek ini mengkhawatirkan karena minim rincian, dan menyentuh salah satu aset mendasar sepak bola, yaitu Piala Dunia, kompetisi olahraga terbesar di dunia".

Ia menambahkan: "Tentu saja, ini adalah sumber kekhawatiran. Saya pernah turun tangan sebelumnya terkait syarat-syarat pembagian pendapatan Piala Dunia kepada tim-tim nasional, karena saya menilainya kurang adil sampai batas tertentu. Proyek ini, kami tidak tahu dari mana asalnya. Ada pula berbagai peristiwa, seperti pembatalan kartu merah Balogun (atas permintaan Donald Trump), proyek peralihan ke 64 tim setelah 48, atau sejumlah struktur finansial, yang menuntut peninjauan ulang atas tata kelola ini, yang tidak sepadan dengan apa yang direpresentasikan oleh sepak bola".

Pemilihan FIFA

Mengenai pemilihan presiden "FIFA" yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027, yang tampaknya belum dihadapi Infantino dengan pesaing hingga saat ini, di mana sebagian besar negara telah mengumumkan niat mereka untuk kembali memilihnya, Presiden Federasi Prancis mengatakan: "Afrika dan Asia memang telah mengumumkan bahwa mereka akan kembali memilih Infantino, ya. Kami harus membangun hubungan yang tegas dengan FIFA, dan saat ini kami belum berada pada tingkat itu. Ada pula sejumlah pertanyaan dan tuntutan pertanggungjawaban. Dan negara-negara lain melakukan perenungan yang sama seperti yang saya lakukan".

Ketika ditanya apakah Federasi Prancis akan memilih Infantino, Diallo menjawab: "Tidak boleh ada pemilihan baru tanpa lebih banyak kejelasan, demokrasi, dan transparansi".

Diallo menolak menyederhanakan persoalan ini menjadi pertentangan antara Eropa dan seluruh dunia, dengan mengatakan: "Konfederasi CONCACAF juga mempertanyakan proyek baru ini. Ada tuntutan baru yang muncul. Eropa memiliki legitimasi untuk menyuarakan pendapatnya. 6 dari 8 tim di perempat final adalah tim Eropa pada Piala Dunia terakhir (dan 3 dari 4 di semifinal: Spanyol, Prancis, dan Inggris). Eropa dapat menyuarakan nilai-nilainya, meskipun tidak semua konfederasi lain memiliki pandangan yang sama".