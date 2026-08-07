Lise Klaveness, presiden Federasi Sepakbola Norwegia, melancarkan serangan tajam terhadap Federasi Sepakbola Internasional dan presidennya asal Swiss, Gianni Infantino.

Surat kabar AS memuat pernyataan Klaveness dalam sebuah konferensi pers, di mana ia mengatakan, "Infantino harus mundur sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali. Kami menuntutnya untuk mengundurkan diri."

Ia melanjutkan, "Saya tidak menganggap penting surat yang dikirim setelah pertemuan Rabat, dan saya benar-benar memahami bahwa ia, bersama pihak-pihak lain, mendapat tekanan untuk mundur dan meminta maaf, tetapi saya rasa hal itu pada dasarnya menjadi titik awal untuk melancarkan serangan balik."

Ia menambahkan, "Kita telah sampai pada situasi yang menuntut langkah-langkah luar biasa untuk menciptakan perubahan yang bertahan lama. Kita belum pernah memiliki langkah-langkah semacam ini sebelumnya, dan kita juga tidak memilikinya sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali bagi Infantino."

Ketika ditanya pula soal Joseph Blatter, mantan presiden FIFA, dan pernyataannya yang mengusulkan namanya sebagai pengganti yang mungkin, ia sama tajamnya.

Ia menjelaskan, "Saya tidak berada di platform X, tetapi saya melihat apa yang ia katakan. Saya akan mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya kepadanya. Blatter adalah presiden ketika saya masih menjadi pemain. Saya ingat ia ingin kami bermain dengan celana yang lebih pendek daripada yang kami kenakan, tetapi saya tidak punya hal lain untuk dikatakan mengenai persoalan ini."