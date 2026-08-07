Presiden Federasi Sepakbola Argentina, Claudio "Chiqui" Tapia, mengatakan pada Jumat hari ini bahwa laga menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 menempatkan tekanan psikologis yang luar biasa pada para pemain Argentina.

Ia menilai bahwa "beban tanggung jawab terhadap suporter Argentina membuat pertandingan itu lebih sulit ketimbang menghadapi Spanyol di final".

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Dalam pernyataan yang dikutip jaringan TyC Sports Argentina, Tapia mengatakan: "Beban emosional dan tanggung jawab yang dipikul para pemain agar tidak mengecewakan rakyat Argentina jauh lebih besar dibanding yang mereka rasakan saat bermain melawan Spanyol. Hal itu (kemenangan atas Inggris) terasa seperti memenangi Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Para suporter membuat mereka merasa bahwa inilah pertandingan yang harus dimenangkan, dan saya rasa ada beberapa laga yang meninggalkan kesan mendalam bagi kami, seperti melawan Tanjung Verde, Mesir, dan Inggris. Itu adalah laga-laga yang kami jalani sepenuh hati. Saya tidak pernah merasa kami akan kalah."

Argentina sebelumnya mengalahkan Inggris (2-1) di semifinal Piala Dunia 2026 pada 15 Juli di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, setelah sang juara bertahan saat itu tertinggal lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85, lalu Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan pada menit kedua masa tambahan waktu.

Pada laga final, Argentina takluk dari Spanyol yang mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan dan memastikan kemenangan lewat gol Ferran Torres (1-0) di babak tambahan waktu.



