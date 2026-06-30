Presiden Cape Verde mengumumkannya: Peluang kita 100% untuk menyingkirkan Argentina

Presiden Republik Cape Verde, José Maria Neves, menyatakan keyakinannya yang mutlak terhadap kemampuan tim nasional negaranya untuk menciptakan kejutan besar dan mengalahkan juara bertahan, tim nasional Argentina, dengan skor (1-0) saat kedua tim bertemu di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Pernyataan ini muncul di saat negara Afrika kecil tersebut sedang menjalani mimpi bersejarah; di mana mereka mencatatkan partisipasi pertamanya sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia tahun ini, dan berhasil melampaui semua prediksi dengan merebut tiket lolos ke babak gugur.

Langkah bersejarah ini tercapai berkat penampilan heroik yang ditunjukkan dengan memaksa hasil imbang melawan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Uruguay, sebelum hasil imbang ketiga melawan Arab Saudi cukup untuk memastikan lolos, memanfaatkan kekalahan Uruguay dari tim Spanyol, La Roja.

Imbalan dari lolosnya yang bersejarah ini adalah pertemuan pertama dalam sejarah di babak gugur melawan juara dunia, timnas Argentina, yang memasuki pertandingan setelah meraih hasil sempurna di babak penyisihan grup dengan tiga kemenangan beruntun, di mana legenda mereka, Lionel Messi, tampil gemilang dengan mencetak 6 dari 8 gol negaranya ke gawang Austria, Aljazair, dan Yordania.

Meskipun prediksi sepenuhnya mengunggulkan “La Tango” untuk melanjutkan perjalanannya di jalur yang tampaknya relatif mulus menuju babak semifinal, Presiden Neves tampaknya yakin bahwa timnas negaranya memiliki potensi untuk terus menorehkan sejarah dan menantang tim-tim besar.

Presiden Neves mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan jaringan “BBC”: “Saya yakin Cape Verde mampu mengalahkan Argentina dengan skor 1-0… Kami selalu bermain untuk menang. Ketika ekspektasi terhadap sebuah tim rendah, dan tim tersebut memiliki hasrat yang sangat besar untuk menang, hal yang mustahil pun menjadi mungkin.”

Neves menambahkan sambil menegaskan identitas sepak bola negaranya yang penuh kejutan: “Negara kecil seperti Cape Verde harus selalu berusaha untuk melakukan hal itu; yaitu terus-menerus mengejutkan dunia. Saya melihat kami memiliki peluang 100% untuk mengalahkan Argentina.”

Presiden tersebut mengakhiri pernyataan penuh semangatnya dengan menekankan bahwa menghadapi Messi dan rekan-rekannya merupakan penegasan takdir Piala Dunia negaranya, sambil berkata: “Kami datang ke Piala Dunia ini untuk menulis takdir kami sendiri, dan takdir kami adalah menghadapi para juara. Oleh karena itu, kami akan menghadapi Argentina dan Messi dengan tekad yang sama, kemauan yang sama, serta keinginan yang tulus untuk menang dan melaju ke babak berikutnya.”