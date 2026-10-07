Presiden Burkina Faso, Ibrahim Traore, mengumumkan niatnya untuk ikut campur dalam urusan federasi sepak bola setempat, menyusul kontroversi yang dipicu oleh perjalanan tim nasional ke Argentina, meski hal itu bisa membuat negara tersebut dikenai sanksi larangan berat dari FIFA.

Dalam sebuah pidato yang menyinggung soal sepak bola, Kapten Ibrahim Traore melontarkan kalimat singkat yang tidak berlalu begitu saja. Pernyataannya datang beberapa jam setelah kegagalan organisasi terkait pertandingan melawan Argentina, yang berakhir dengan kekalahan tim nasional Afrika itu (7-0), setelah Burkina Faso tampil dengan skuat yang sebagian besar diisi pemain muda, di tengah berbagai masalah organisasi.

Pernyataan Traore kemungkinan besar akan memicu kontroversi luas, dan secara khusus menarik perhatian FIFA kepada pengelolaan federasi nasional, di tengah dugaan intervensi politik.

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"Sepak bola kami sedang sakit"

Traore berkata di hadapan media, seperti dikutip jaringan "RMC" Prancis: "Benar, sepak bola kami sedang sakit, dan kami akan menemukan obatnya sebentar lagi. Untuk kembali berinvestasi, penyakitnya harus diobati, dan saya rasa minggu ini kami akan dihadapkan pada keputusan-keputusan penting yang harus diambil agar segala sesuatunya bisa maju."

Ia menambahkan: "Hal-hal baru mungkin akan muncul, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengurus para pemain muda, serta menyiapkan mereka untuk turnamen-turnamen mendatang. Sebelumnya saya pernah berkata kepada presiden federasi: biasanya kami tidak ingin ikut campur dalam urusan kalian, tetapi kini kami tidak punya pilihan lain, kami harus ikut campur... Namun jika kami ikut campur, itu demi menangani persoalan ini dengan lebih baik. Kami akan menyuntikkan energi. Dan kami akan melihat bagaimana melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda."

Traore menyampaikan pernyataannya dengan dihadiri presiden federasi, yang tidak menunjukkan reaksi apa pun, sementara kamera televisi nasional merekamnya dari dekat.

Kalimat singkat ini bisa membawa konsekuensi besar bagi Burkina Faso, yang menempati peringkat ke-62 dalam klasemen FIFA, mengingat regulasi FIFA melarang segala bentuk intervensi politik dalam urusan federasi nasional.



