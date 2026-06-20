Presiden Brasil tiba-tiba melontarkan kritik tajam kepada Neymar: 'Pemain pertama yang...'

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang biasa disapa Lula, melontarkan kritik tajam kepada Neymar. Jika terserah padanya, sang bintang top itu sama sekali tidak akan diturunkan di Piala Dunia.

Neymar yang berusia 34 tahun tidak diturunkan dalam dua pertandingan grup pertama Brasil. Kemungkinan besar, pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini bisa bermain saat melawan Skotlandia.

Dalam sebuah acara, Lula menunjukkan bahwa ia tidak menantikan kehadiran Neymar. “Dia bahkan tidak bermain! Neymar adalah pemain pertama yang dipanggil untuk bekerja dari rumah.”

Kritik ini tidak muncul begitu saja. Menjelang Piala Dunia 2022, Lula bersaing dalam pemilihan presiden melawan Jair Bolsonaro yang kontroversial.

Saat itu, Neymar menyerukan kepada rakyat Brasil untuk memilih Bolsonaro, sesuatu yang tentu saja tidak disukai oleh Lula.

Neymar sudah absen lebih dari sebulan karena cedera betis. Pelatih timnas Carlo Ancelotti mengumumkan setelah pertandingan melawan Haiti (kemenangan 3-0) bahwa Neymar akan berlatih bersama tim pada hari Senin.

Di sisi lain, kembalinya Neymar diimbangi dengan absennya Raphinha. Bintang FC Barcelona tersebut tampaknya mengalami cedera otot paha belakang saat melawan Haiti.