Serdar Adalı, presiden klub Beşiktaş, membeberkan cerita di balik sejumlah berkas penting pada bursa transfer musim panas kali ini, terutama perekrutan pemain Serbia Dušan Vlahović, di samping dua transfer Leandro Trossard dan Alexander Nübel, seraya menegaskan bahwa timnya menargetkan persaingan gelar juara musim ini.

Adalı berkata, dalam pernyataan kepada situs "Duhuliye" Turki yang khusus membahas berita Beşiktaş: "Transfer terbesar kami adalah pelatih kami Vincenzo Italiano. Sejak hari pertama kedatangannya, ia selalu positif. Setelah mulai bekerja dengan tim, ia berkata: kita punya tim yang sangat bagus, Presiden, carikan saya seorang penyerang yang bagus, dan jika kemampuan kita memungkinkan mari kita datangkan Vlahović, itu saja."

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Presiden Beşiktaş itu berbicara tentang negosiasi seputar bintang Mesir Mohamed Salah, yang pada akhirnya pindah ke klub Turki Trabzon, dengan mengatakan: "Ketika transfer Salah ditawarkan kepada kami, saya mengerahkan upaya besar untuk meyakinkan pelatih dan tim teknis."

Ia melanjutkan: "Pelatih dan tim teknis tidak berkeinginan (mendatangkan Salah). Namun syarat-syarat yang mereka minta (Salah dan agennya) tidak sesuai dengan prinsip klub kami, dan tidak termasuk dalam perencanaan yang kami susun pada awal periode transfer. Ketika syarat-syarat itu tidak sesuai, kami mundur."

Ia menambahkan: "Seandainya kami merekrut Salah, kami tidak akan bisa mendatangkan Vlahović yang diinginkan pelatih. Saya sangat senang karena telah merampungkan transfer yang ia inginkan."

Negosiasi dini

Adalı mengungkapkan bahwa negosiasi Beşiktaş dengan Vlahović dimulai lebih awal, dengan mengatakan: "Sebagian transfer, terutama merekrut nama-nama besar, tidaklah mudah. Saya menghabiskan 4 bulan untuk mendatangkan Quaresma ke Beşiktaş. Dan kami juga bernegosiasi dengan Vlahović sejak bulan Juni. Ia pemain berkepribadian besar dan bersemangat, dan segala yang ia janjikan kepada saya telah ia tepati."

Ia juga menunjukkan kegembiraannya atas perekrutan Trossard dan Nübel, dengan mengatakan: "Penampilan dan kualitas Nübel, serta nama seperti Trossard yang mengenakan kostum Beşiktaş, membuat saya sangat senang seperti semua suporter. Dan semua pemain kami yang lain memiliki nilai tersendiri."

Adalı menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tujuan Beşiktaş adalah bersaing memperebutkan gelar musim ini, bukan sekadar membangun tim untuk masa depan: "Kami memiliki tim yang ingin menjuarai gelar musim ini juga, bukan setelah 3 atau 5 tahun. Saya sebelumnya sudah mengatakan: saya akan mendatangkan pemain-pemain yang tak terbayangkan oleh siapa pun, dan saya berpegang pada perkataan saya."