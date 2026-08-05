Presiden klub Besiktas, Serdal Adali, akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya mengenai kepindahan bintang Mesir Mohamed Salah ke Trabzonspor, membantah bahwa klubnya kalah dalam perburuan untuk mendatangkan kapten timnas Mesir tersebut atau mundur dari perburuan itu akibat tekanan persaingan.

Adali mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh sejumlah media Turki, di antaranya situs saluran A Spor Turki, bahwa Besiktas sejak awal memang tidak ingin mendatangkan Salah, seraya menambahkan: "Kami tidak menginginkan transfer Mohamed Salah, dan hal ini harus jelas bagi semua orang. Kami tidak mengontraknya, tetapi bukan karena kami kalah dalam transfer itu atau tidak mampu mendatangkannya. Pernyataan seperti itu tidak benar."

Presiden Besiktas itu menjelaskan bahwa pernyataan sebelumnya dari pelatih tim, Onder, telah disalahtafsirkan, seraya menambahkan: "Pelatih menjelaskan hal ini dengan cara yang jelas dan penuh hormat ketika ia berkata: 'Untuk saat ini', tetapi ucapannya dipahami secara keliru. Saat itu kami sebenarnya bisa saja mengumumkan secara sederhana bahwa kami mundur dari negosiasi, tetapi persoalan ini digambarkan seolah-olah kami menjadi salah satu pihak dalam transfer itu lalu klub lain datang dan menyambar sang pemain. Itu tidak benar dan membuatku terganggu."

Adali menegaskan bahwa Besiktas tidak pernah kehilangan satu pemain pun ke klub lain sejak ia menjabat sebagai presiden klub, seraya berkata: "Sejak saya memegang tanggung jawab ini, tidak seorang pun mampu merebut pemain yang ingin kami datangkan. Selain itu, hubungan kami dengan Trabzonspor baik, dan hal seperti itu tidak mungkin terjadi antara kedua klub."

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah Besiktas di bursa transfer berjalan sesuai rencana yang telah disusun, seraya menjelaskan: "Transfer-transfer kami berjalan seperti yang telah kami rencanakan, dan pemain-pemain baru akan bergabung dengan kami mulai pekan depan. Pada akhirnya, yang akan menentukan segalanya adalah apa yang terjadi di dalam lapangan, sementara keriuhan transfer hanya berlangsung beberapa hari saja."

Presiden Besiktas itu turut menyinggung situasi pemain Belgia, Leandro Trossard, dengan menegaskan tidak adanya masalah apa pun terkait pendaftarannya, dan berkata: "Tidak ada masalah apa pun mengenai lisensi Trossard. Persoalan itu telah diselesaikan tadi malam, dan kami sedang menunggu tibanya dokumen dari Inggris. Ia tidak akan siap untuk pertandingan pertama, tetapi kami berharap ia bisa tampil di pertandingan kedua."

Ia juga mengomentari kontroversi yang muncul akibat ekspresi wajahnya saat suporter menyerukan nama Mohamed Salah pada acara perkenalan Trossard, dengan berkata: "Semua orang membicarakan raut wajahku, tetapi sejujurnya aku tidak mendengar apa yang diserukan suporter pada saat itu."

Adali mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa transfer Salah bukan termasuk dalam rencana Besiktas, seraya menambahkan: "Banyak yang telah dikatakan berdasarkan raut wajahku, seolah-olah kami kalah dalam transfer itu, padahal kepindahannya bukan bagian dari rencana kami. Agen pemain melakukan hal-hal yang belum pernah kami alami sebelumnya, dan saya rasa pada akhirnya semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, gambarannya akan menjadi jelas, dan semua orang akan memahami mengapa transfer ini tidak terwujud."

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