Herbert Hainer, presiden klub Bayern Munich, memuji dua rekrutan barunya, penyerang asal Maroko Ismael Saibari dan bek Jerman Nathaniel Brown, seraya menegaskan keyakinannya atas kemampuan keduanya untuk memberikan tambahan bagi tim.

Saibari, pemain internasional Maroko berusia 25 tahun, merupakan salah satu bintang paling menonjol PSV Eindhoven asal Belanda, dan menonjol dengan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang. Ia juga menarik perhatian selama tampil bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026.

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Adapun Nathaniel Brown, bek kiri Jerman berusia 23 tahun, bergabung dengan Bayern musim panas ini setelah tampil gemilang bersama Eintracht Frankfurt. Ia menonjol dengan kecepatannya serta kemampuannya menjalankan peran-peran defensif dan ofensif.

Maximilian Koch, jurnalis di surat kabar Jerman "Abendzeitung", menyebutkan bahwa Hainer memuji duo tersebut saat berbicara kepada media, dan berkata: "Keduanya adalah pemain yang sangat istimewa, dan hal itu terlihat selama Piala Dunia."

Ia melanjutkan: "Saibari tampil dengan level yang luar biasa sampai ia mengalami cedera, dan mencetak gol di setiap pertandingan yang ia mainkan. Adapun Brown, ia pemain yang hebat, kami yakin ia akan sangat bermanfaat bagi kami. Ia menonjol dengan kecepatannya, dan sangat cocok dengan gaya bermain Bayern Munich."

Hainer juga memuji direktur olahraga Max Eberl, ketika ditanya apakah transfer Saibari dan Brown telah memperkuat peluangnya untuk mendapatkan kontrak baru, dengan mengatakan: "Max Eberl tentu telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mendatangkan kedua pemain ini."