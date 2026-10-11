Presiden Bayern Munich: Ini sikap kami soal Haaland jika City terdegradasi

Herbert Hainer, presiden Bayern Munich, menilai bahwa Harry Kane adalah pihak yang paling berhak meraih Ballon d'Or tahun ini, meski rekan setimnya Michael Olise juga masuk nominasi penghargaan tersebut.

Dalam pernyataan kepada surat kabar Jerman "Bild", Hainer menanggapi pertanyaan mengenai pendapat Thomas Mueller bahwa Olise atau Kylian Mbappe layak mendapatkan penghargaan itu, karena keduanya memiliki "sihir" khusus dalam gaya bermain mereka. Ia berkata: "Michael dan Harry sama-sama layak. Tetapi saya akan memberikannya kepada Harry Kane. Michael Olise masih memiliki waktu bertahun-tahun lebih banyak untuk memenangkan Ballon d'Or."

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Ketika ditanya apakah Erling Haaland bisa menjadi opsi bagi Bayern, seandainya Manchester City terdegradasi akibat sanksi yang mungkin dijatuhkan, Hainer menjawab: "Kami memiliki lini serang yang luar biasa dengan Kane, Olise, Diaz, dan yang lainnya. Kami mencetak lebih dari 120 gol pada musim lalu. Karena itu saya yakin kami sudah sangat siap di sektor serang."

Namun ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk merekrut striker Norwegia itu di masa depan, setelah Kane pergi. Ia mengatakan: "Jika kita berbicara tentang masa depan beberapa tahun lagi, maka akan ada situasi baru dan kita lihat saja nanti."

Pembicaraan soal Haaland muncul di tengah putusan bersalah Manchester City atas seluruh 115 dakwaan yang diajukan Liga Primer Inggris terhadap mereka, kecuali satu dakwaan. Sementara itu, sanksi yang mungkin dijatuhkan — jika banding klub ditolak — mencakup pengeluaran dari Liga Primer Inggris.

Dakwaan dan putusan bersalah terhadap City itu memunculkan berbagai pertanyaan tentang masa depan para bintangnya, seandainya tim tersebut turun ke kasta yang lebih rendah pada musim-musim mendatang.



