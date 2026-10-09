Presiden baru Al-Nassr mengancam mimpi Joao Felix: bagaimana sikap Barcelona?

Tampaknya kepindahan kembali pemain Portugal Joao Felix ke Barcelona tidak akan mudah, mengingat keinginan manajemen Al Nassr Arab Saudi untuk mempertahankan sang pemain lebih lama, melalui pengaktifan klausul yang memungkinkan perpanjangan kontraknya selama dua musim tambahan.

Menurut yang diberitakan situs "Foot Mercato", mengutip surat kabar Spanyol "Sport", Ahmed Al Sultan, presiden baru Al Nassr yang mulai menjabat Selasa lalu menggantikan Abdullah Al Majed, ingin mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis dalam kontrak Felix, yang telah memasuki tahun terakhirnya berdasarkan durasi kontrak yang terjamin. Sebaliknya, lingkaran sang pemain mulai bergerak sebagai persiapan menghadapi kemungkinan kepindahannya kembali ke klub Catalan tersebut.

Manajemen baru, menurut laporan tersebut, berupaya mempertahankan Felix dalam jangka panjang, dengan kemungkinan memberinya peran sentral dalam proyek Al Nassr pada fase mendatang, sehingga ia menjadi salah satu wajah paling menonjol di tim seiring bertambahnya usia Cristiano Ronaldo dalam kariernya dan semakin dekatnya ia untuk menjauh dari pusat perhatian.

Langkah ini bisa mempersulit upaya penyerang Portugal itu untuk segera kembali ke lapangan Eropa, terutama jika Al Nassr memutuskan untuk mengaktifkan klausul perpanjangan yang tercantum dalam kontraknya.

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Felix sebelumnya pernah mengenakan jersey Barcelona pada musim 2023-2024, ketika ia bergabung dengan tim dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Saat itu sang pemain tampil dalam 44 pertandingan, mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist.

Meskipun performanya naik turun dalam beberapa periode, Felix menyimpan kenangan positif tentang pengalamannya di Catalunya, dan tidak menyembunyikan keterikatannya dengan klub serta keinginannya untuk kembali ke sana.

Namun Barcelona, menurut laporan tersebut, tidak menempatkan perekrutan kembali sang pemain dalam prioritasnya di bursa transfer musim panas 2027, meski mungkin akan memandang kepindahannya kembali sebagai peluang yang tersedia di pasar, terutama karena tim sudah memiliki beberapa opsi di lini depan.

Daftar nama yang mampu mengisi peran menyerang yang dikuasai Felix mencakup Fermin Lopez dan Dani Olmo, selain Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon di sayap.