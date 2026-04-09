Presiden Barcelona: Saya tidak mengerti mengapa penalti itu tidak diberikan... dan kami akan membalasnya dengan cara ini

Rafa Yusti, presiden sementara Barcelona, mengkritik kinerja wasit asal Rumania, Stefan Kovac, yang memimpin pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid pada Rabu kemarin.

Pertandingan yang digelar pada leg pertama perempat final Liga Champions di Stadion Camp Nou, yang berakhir dengan kekalahan Barcelona 0-2, diwarnai kontroversi wasit yang cukup besar.

Barcelona menuntut tendangan penalti pada menit ke-54, ketika kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri dekat dengannya di area enam yard, sebelum yang terakhir menahannya dengan tangan dan memainkannya kembali, di hadapan para penonton yang terkejut.

Wasit tidak memberikan keputusan apa pun, yang memicu kontroversi luas dan memicu kemarahan besar di klub Catalan tersebut.

Hari ini, Rafa Yusti menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Liga Spanyol (La Liga), dan setelah itu, ia berbicara kepada media tentang wasit dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid.

Presiden sementara Barcelona itu mengkritik tidak adanya penalti setelah sentuhan tangan Bobel, dan mengakui bahwa klub sedang menyiapkan pernyataan untuk memprotes wasit.

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "Marca", ia mengatakan: "Dengan adanya sumber daya teknis dan elektronik yang tersedia bagi kita di masyarakat, seperti teknologi Video Assistant Referee (VAR), saya tidak mengerti mengapa penalti yang jelas menurut saya tidak diberikan terhadap Atlético Madrid. Saya mengatakan ini dengan penuh hormat kepada semua pihak. Baik itu disengaja atau tidak, situasinya sangat jelas."

Dia melanjutkan: "Saya tidak ingin membahas detail wasit. Ada leg kedua yang sangat penting. Kita harus fokus pada kenyataan bahwa comeback sangat mungkin, dan kami yakin akan hal itu."

Dia menambahkan: "Kami sekarang memiliki pertandingan yang sangat penting melawan Espanyol, dan sebagai presiden, saya tidak ingin ada hal apa pun yang mengganggu konsentrasi klub, para pemain, dan staf teknis yang diperlukan untuk pertandingan ini."

Dia menyimpulkan: "Kami di klub sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pernyataan. Dan kita tidak boleh lupa, karena ingatan kadang-kadang pendek, bahwa hal serupa pernah terjadi pada kami di Piala di stadion Atlético Madrid. Kita harus mengutuk hal itu, jika tidak, tidak akan ada perbaikan. Kita semua bisa salah, tapi ini terlalu sering terjadi, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja."

