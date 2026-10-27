Dalam pengakuan bersejarah yang akan mengubah cara pandang semua orang terhadap penghargaan tahun ini, pemimpin redaksi "France Football" mengungkapkan bahwa Ballon d'Or 2026 diputuskan dengan selisih tertipis dalam sejarah penghargaan tersebut, dan bahwa Kylian Mbappe adalah sang juara hingga meter-meter terakhir sebelum Harry Kane membalikkan semua perhitungan.

Pemain Inggris Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik musim ini, setelah musim luar biasa di mana ia membawa Bayern Munich meraih gelar Bundesliga dan tampil menonjol baik di Piala Dunia maupun Liga Champions Eropa, dalam persaingan sengit yang belum pernah disaksikan penghargaan ini sebelumnya bersama Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Selisih 41 poin runtuh

Vincent Garcia, pemimpin redaksi majalah France Football dan CEO penghargaan tersebut, mengungkapkan bahwa apa yang terjadi tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika ia berkata: "Persaingan antara Kane dan Mbappe sangat ketat dan menegangkan. Selisih di antara keduanya bahkan lebih kecil daripada selisih antara Rodri dan Vinicius pada tahun 2024 yang mencapai 41 poin, dan saat itu dianggap sangat tipis".

Garcia meledakkan kejutan terbesar, dalam pernyataan yang dikutip "AS" Spanyol: "Mbappe unggul untuk waktu yang sangat lama dalam proses pemungutan suara. Ia memimpin selama berminggu-minggu, tetapi Kane menyelesaikannya pada akhirnya. Mbappe menampilkan musim yang luar biasa dalam segala ukuran, dan persaingan untuk posisi pertama tahun ini adalah yang paling sengit sepanjang masa antara Harry Kane dan Kylian Mbappe".

Mengapa para juara dunia terjatuh?

Garcia kembali menjelaskan teka-teki jatuhnya timnas Spanyol sang juara Piala Dunia, menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar nasib buruk, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari sifat pencapaian mereka.

Ia berkata: "Saya kira di timnas Spanyol yang memenangkan Piala Dunia, ada penyebaran suara yang jelas antara Rodri dan Lamine Yamal. Saya kira Rodri meraih suara yang seharusnya pergi untuk Lamine dalam pemilihan ini".

Ia menambahkan: "Ada ketimpangan dan penyebaran di antara para pemain timnas, dan yang lebih penting dari itu, Spanyol menonjol sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai satu blok. Karena itulah mustahil memilih satu penampilan individu di atas yang lainnya. Kemenangan mereka pertama-tama bersifat kolektif, bukan kecemerlangan individu".

Paris Saint-Germain: sang juara yang tersesat

Dalam pernyataan tajam lainnya, Garcia melontarkan kritik pedas terhadap manajemen Paris Saint-Germain, meski tim itu dinobatkan sebagai juara Liga Champions Eropa, dengan menilai bahwa klub Prancis itu menyia-nyiakan peluang bersejarah akibat buruknya perencanaan kampanye Ballon d'Or.

Ia menjelaskan: "Berbeda dengan Real Madrid yang mendukung Mbappe dengan kuat, kampanye tim-tim lain sangat lemah dalam perlombaan Ballon d'Or, seperti Paris Saint-Germain. Saya kira mereka seharusnya mendukung Ousmane Dembele sebagai kandidat tunggal".

Ia menambahkan: "Para pemain itu adalah juara Eropa, namun demikian Kvaratskhelia menempati posisi keenam, Dembele ketujuh, dan Fabian Ruiz kesepuluh. Saya kira komunikasi Paris Saint-Germain tidak sepenuhnya jelas. Mereka pada awalnya mencoba mempromosikan tiga pemain lalu dua. Mereka seharusnya mendukung hanya satu kandidat, dan itu seharusnya Ousmane Dembele".



