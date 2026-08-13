Presiden Atletico Ungkap Fakta Negosiasi dengan Ronaldo pada 2022

Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, mengomentari kabar negosiasi pada musim panas 2022 dengan Cristiano Ronaldo, legenda Real Madrid.

Saat itu Ronaldo tidak puas dengan kepulangannya ke Manchester United, dan Jorge Mendes bergerak di bursa transfer untuk mencari destinasi-destinasi yang mungkin bagi sang Don asal Portugal.

Namun demikian, meskipun rumor yang muncul saat itu, Atletico Madrid sama sekali bukan opsi nyata bagi mantan pemain Real Madrid tersebut.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Cerezo dalam sebuah wawancara yang ia lakukan dengan program Super asal Kuwait, di mana ia berbicara tentang Ronaldo.

Presiden Atleti itu berkata, "Faktanya, Cristiano Ronaldo tidak mungkin bisa bermain bersama kami."

Ia melanjutkan, "Ronaldo meninggalkan Real Madrid karena ia ingin terus bermain."

Pemain Portugal itu pindah ke Juventus, di mana ia menghabiskan 3 musim dan meraih dua gelar Serie A serta Coppa Italia.

Presiden Atletico Madrid itu menambahkan, "Opsi termudah baginya adalah tetap tinggal di kota tempat ia tinggal, tetapi pada akhirnya ia pergi ke Arab Saudi, dan di sanalah ia bermain sekarang."

Presiden klub tersebut mengabaikan kepulangan Ronaldo yang kemudian terjadi ke Manchester United, sebelum kepindahannya ke Al Nassr Arab Saudi.

Bagaimanapun juga, hubungan yang dikabarkan antara Ronaldo dan Atletico Madrid saat itu telah dibantah oleh pemain Portugal itu sendiri.

Pada musim panas 2022, Ronaldo membalas melalui akun Instagram-nya terhadap laporan-laporan yang membicarakan kemungkinan kepindahannya ke klub asal Madrid tersebut.

Cristiano menulis, "Mustahil suatu hari mereka tidak membicarakan saya. Kalau tidak, pers tidak akan menghasilkan uang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berbohong, mereka tidak akan menarik perhatian orang. Silakan lanjutkan, dan suatu hari nanti kalian akan mengenai kebenaran dalam salah satu berita."

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Oktober 2022, Diego Simeone juga membantah adanya ketertarikan apa pun dari pihak Atletico terhadap penyerang Portugal itu.