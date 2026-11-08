Enrique Cerezo, presiden klub Atletico Madrid, tampil di hadapan media dalam acara makan siang para direktur yang digelar sebelum pertandingan malam ini, menghadapi Barcelona, dalam laga yang dinantikan di Liga Spanyol.

Enrique berkata, menurut surat kabar "AS": "Perasaan saya baik hari ini, tetapi pertandingan hari ini sulit. Dan seperti biasa, kami akan berusaha untuk memenangkannya".

Ia ditanya: Apakah semuanya sudah selesai dengan Barcelona? Ia menjawab: "Dengan Barcelona, persoalan Julian Alvarez telah diselesaikan pada waktunya. Kami mengatakan apa yang harus kami katakan, dan urusan itu selesai".

Ia melanjutkan: "Tidak perlu lagi membicarakan Julian dengan Barcelona. Hari ini, Julian harus membuktikan dirinya di atas lapangan. Jika kalian (para jurnalis) mengatakan bahwa ia harus menjadi bintang pertandingan, maka ia akan menjadi bintang pertandingan".

Mengenai hubungan dengan Barcelona, ia menambahkan: "Hubungan kami baik dengan semua klub sepak bola di divisi regional pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima".

Tentang sikap para suporter terhadap Julian, presiden Atletico menambahkan: "Basis penggemar adalah pemegang keputusan, dan jika mereka punya sesuatu untuk dikatakan, mereka akan mengatakannya. Tetapi saya rasa persoalan ini sudah benar-benar tuntas bagi kami".

Ia ditanya: Apakah permintaan maaf terbaik untuk Julian adalah sebuah gol malam ini? Ia menjawab: "Bukan satu gol, melainkan dua gol (ke gawang Barcelona)".

Ia menambahkan: "Pertandingan malam ini memang menarik. Mari kita berharap para pemain tampil sesuai dengan tuntutan laga".

Mengenai apa arti memuncaki klasemen liga malam ini jika menang, ia berkata: "Kami sudah memuncaki klasemen liga berkali-kali sebelumnya, jadi tidak perlu terlalu khawatir soal memuncaki klasemen lagi. Jalan di depan kami masih panjang".

Ia melanjutkan: "Yah, lebih baik berada di puncak sebelum jeda internasional daripada berada di posisi yang lebih rendah".

Presiden Atletico ditanya: Apakah ia akan berbicara dengan Laporta hari ini? Ia menjawab: "Saya selalu berbicara dengannya setiap tahun sejak kami menjadi presiden. Mengapa saya tidak berbicara dengannya hari ini?".

Tentang memainkan dua pertandingan melawan Barcelona dalam kurun waktu kurang dari sebulan, ia menanggapi: "Begitulah jalannya, dan Anda tahu bagaimana hasil undian pertandingan berlangsung. Apa yang bisa saya lakukan?".

Ia menambahkan: "Apakah tim Catalan membuat saya takut? Mereka tim yang bagus. Salah satu tim terbaik di Eropa, kalau bukan yang terbaik".

Mengenai peluang Atletico Madrid untuk bersaing dengan Barcelona di liga, ia menanggapi: "Kami bersaing, untuk saat ini.. kami bersaing".

Tentang apa yang lebih disukai para pendukung Real Madrid hari ini, Cerezo berkata: "Sebenarnya saya tidak tahu. Anda harus bertanya kepada para pendukung Real Madrid".

Terakhir ia ditanya: Kapan Liga Sepak Bola Amerika akan datang ke Stadion Metropolitano? Ia menjawab: "Saya tidak tahu. Kami memiliki begitu banyak kewajiban terhadap stadion sehingga saya tidak tahu apakah kami bisa menerima lebih banyak lagi".