Presiden Atlético Madrid: Kami diperlakukan tidak adil saat melawan Real Madrid dan Barcelona

Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atlético Madrid, mengungkapkan kemarahannya dan rasa ketidakadilan yang dialaminya dalam dua pertandingan terakhir Real Madrid dan Barcelona, dengan fokus khusus pada pembatalan kartu merah yang semula dijatuhkan kepada pemain Barça, Gerard Martín, setelah intervensi Video Assistant Referee (VAR).

Wasit internasional Mateo Busquets Ferrer awalnya mengusir Gerard Martin dalam pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid, Sabtu lalu, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona (2-1), sebelum ia mengubah keputusannya dan hanya memberikan kartu kuning, padahal ia sebelumnya telah mengusir Nicolás González, pemain Atlético, menjelang akhir babak pertama.

Keputusan ini (pembatalan kartu merah) memicu kontroversi besar di media Spanyol, serta menimbulkan ketidakpuasan para pejabat Atlético Madrid, terutama Gil Marín.

Marin mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Marca": "Ketika kami melihat gambar dan mendengarkan rekaman suara yang dipublikasikan oleh federasi, kami tidak bisa tidak merasa malu."

Dia menambahkan: "Tidak dapat diterima bahwa mereka membiarkan kami mendengarkan komentar mereka, yang bertentangan sepenuhnya dengan cara kerja teknologi video asisten wasit yang benar, tanpa mengambil tindakan apa pun."

Dia melanjutkan: "Wasit berhak melakukan kesalahan seperti pemain, pelatih, dan ofisial, tetapi kesalahan dalam permainan tetaplah kesalahan. Hal ini sangat berbeda ketika petugas VAR memengaruhi wasit utama saat mengevaluasi permainan."

Dia menambahkan: "Wasit lapangan harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan berdasarkan interpretasi niat setiap pemain. Teknologi Video Asisten Wasit (VAR) seharusnya hanya campur tangan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dapat diinterpretasikan, bukan untuk mengambil keputusan menggantikan wasit utama."

Presiden Atlético Madrid menegaskan adanya perbedaan standar yang diterapkan pada situasi permainan yang sama, dengan mengatakan: "Tidak wajar jika keputusan yang berbeda diambil untuk situasi permainan yang sama, standar berubah-ubah, dan kami tidak tahu apa yang bisa diharapkan. Hal ini terjadi pada kami dalam dua pertandingan terakhir (melawan Real Madrid dan Barcelona). Ini tidak masuk akal."

Atlético Madrid sebelumnya kalah dari Real Madrid pada putaran terakhir sebelum jeda internasional dengan skor 3-2.

