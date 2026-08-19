Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, menegaskan bahwa klubnya tetap mempertahankan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, meski sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk pergi dan pindah ke Barcelona. Cerezo menekankan keyakinannya akan kemampuan pemain tersebut untuk segera merebut kembali kepercayaan para pendukung tim.

Cerezo mengatakan bahwa Alvarez akan menampilkan musim yang istimewa bersama Atletico, dan ia memperkirakan sang pemain akan berhasil mengubah sikap para pendukung terhadapnya hanya dalam dua pertandingan.

Presiden klub asal Madrid itu menjelaskan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar "Marca", menjelang laga Atletico Madrid melawan Malaga pada Rabu malam ini dalam pembuka perjalanan tim di La Liga Spanyol: "Saya tidak tahu sekarang apakah ia akan meminta maaf, tetapi Julian adalah orang yang hebat, dan saya yakin, bahkan sepenuhnya yakin, bahwa ia akan meraih cinta para pendukung dalam dua pertandingan."

Atletico Menutup Pintu bagi Barcelona

Meski Alvarez telah menyatakan keinginannya selama Piala Dunia untuk pergi dari Atletico dan pindah ke Barcelona, klub asal Spanyol itu tetap teguh pada sikapnya yang menolak menjual penyerangnya.

Barcelona sendiri telah menunjukkan minat yang terus-menerus untuk merekrut sang pemain sepanjang periode transfer musim panas, dan mengajukan satu-satunya tawaran senilai 100 juta euro pada awal Juni, namun Atletico menolak melepas bintangnya.

Cerezo mengatakan: "Saya sudah mengatakan sejak awal bahwa ia tidak untuk dijual. Ia adalah pemain kami, dan bagian penting dari tim kami, karena itu kami menginginkannya bersama kami, kami ingin ia bertahan, dan saya yakin ia akan menampilkan musim yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Julian adalah pemain di Atletico Madrid, ia memiliki kontrak dengan Atletico Madrid, ia berlatih bersama Atletico Madrid, dan ia bersiap untuk menampilkan musim yang luar biasa dan istimewa."

Alvarez Absen dari Pembuka Liga

Pada saat Atletico telah memastikan sikapnya terkait masa depan Alvarez, penyerang asal Argentina itu tidak akan hadir dalam laga pembuka melawan Malaga hari ini.

Pelatih Diego Simeone menjelaskan bahwa sang pemain belum mencapai kesiapan fisik yang dibutuhkan untuk menjalani pertandingan, karena itu ia absen dari daftar tim yang berisi 24 pemain.

Meski demikian, Atletico menegaskan bahwa absennya Alvarez dari pertandingan tidak berkaitan dengan masa depannya, dan bahwa sang pemain tetap menjadi bagian dari rencana Simeone untuk musim baru, sembari menunggu ia memulihkan kesiapannya dan memulai tugasnya untuk merebut kembali kepercayaan para pendukung di dalam lapangan.

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