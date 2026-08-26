Klaudius Schäfer, Presiden Asosiasi Liga Sepak Bola Eropa, memandang bahwa Gianni Infantino "tidak memiliki masa depan di Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)", seraya menuntut pada saat yang sama perbaikan sistem tata kelola di dalam institusi tersebut, serta peninjauan ulang atas kewenangan dan tanggung jawab presidennya.

Schäfer mengatakan, dalam wawancara dengan situs "The Athletic" yang diterbitkan hari Rabu ini, bahwa Asosiasi Liga Eropa, yang mewakili 53 kompetisi ternama pria dan wanita, merasa sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan Infantino.

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Schäfer menyatakan: "Kami meragukan sejauh mana kelayakannya untuk terus menduduki jabatan presiden. Dari kedekatan kami dengan FIFA di sini di Swiss, tampaknya pengaruh presiden semakin bertambah dari tahun ke tahun. Keputusan-keputusan besar (di FIFA) diambil tanpa konsultasi yang sesungguhnya dengan pihak-pihak terkait yang akan terdampak olehnya".

"Skandal yang Sebenarnya"

Infantino menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari 3 konfederasi benua yang menuntutnya mundur, yaitu Konfederasi Eropa "UEFA", Konfederasi Asia, dan Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF".

Schäfer mengatakan: "FIFA adalah organisasi yang tunduk pada hukum Swiss, dan memiliki aturan-aturan yang jelas. Presiden dan para anggota dewan wajib menjalankan tugas mereka dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Ini pertama-tama adalah persoalan hukum".

Ia menambahkan: "Ketika sebuah keputusan semacam ini diambil, seperti pemberian penghargaan perdamaian (kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump) tanpa bahkan memberi tahu dewan, maka hal itu, dari sudut pandang saya, merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kemudian datang perkara kartu merah (untuk Folarin Balogun) selama Piala Dunia".

Ia melanjutkan: "Itu adalah skandal yang sebenarnya. Saya tidak ingat adanya campur tangan politik sedemikian rupa dalam sebuah perkara olahraga. Tindakan-tindakan seperti ini menimbulkan keraguan seputar integritas permainan. Karena itu saya katakan bahwa Infantino tidak memiliki masa depan di FIFA".

Infantino dijadwalkan akan berupaya memenangkan masa jabatan keempat tahun depan, di tengah perkiraan bahwa ia akan menghadapi perlawanan yang kuat, namun Schäfer menegaskan bahwa mendefinisikan ulang peran presiden FIFA, serta memperbaiki mekanisme tata kelola di dalam institusi tersebut, lebih penting daripada sekadar mengganti pemegang jabatan.

Ia berkata: "Bagi kami, reformasi ini merupakan prioritas utama, dan kami meyakini bahwa hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya presiden yang lain".

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