Presiden Argentina: Saya tidak akan melepaskan ritual pembawa keberuntungan di final Piala Dunia

Karena kepercayaan takhayul, Presiden Argentina Javier Milei memutuskan untuk tidak menghadiri final Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan Minggu mendatang antara Argentina dan Spanyol di Stadion MetLife di Amerika Serikat, dan lebih memilih menonton pertandingan tersebut dari kediamannya.

Mili, dalam wawancara dengan stasiun radio "El Observador" hari Kamis ini, mengatakan bahwa ia tidak akan melanggar ritualnya yang dianggapnya membawa keberuntungan dalam keadaan apa pun, yaitu menonton pertandingan tim nasional Argentina dari kediaman kepresidenan di Olivos, seperti yang telah dilakukannya sepanjang turnamen ini.

Presiden Argentina itu menambahkan, sambil menjelaskan alasannya tidak hadir di final Piala Dunia 2026 yang melibatkan timnas negaranya sebagai salah satu pesertanya: “Saya akan terus menonton pertandingan dari Olivos, persis seperti yang saya lakukan pada hari pertama.”

Ketika ditanya secara langsung apakah keputusannya untuk tidak hadir dalam pertandingan timnas negaranya didasari oleh takhayul, ia menjawab dengan tegas: “Ya.”

Mili mengungkapkan detail ritualnya, menjelaskan bahwa ia mengenakan jaket milik perusahaan energi milik negara YPF sebagai jimat keberuntungan selama pertandingan, dan berkata: “Pada hari pertandingan melawan Swiss, saya merasa sangat kepanasan, dan begitu saya melepas jaket itu, mereka langsung mencetak gol ke gawang kami, jadi saya memakainya kembali dan tidak melepasnya sejak saat itu.”

Keputusan Mili ini bertolak belakang dengan sikap pihak Spanyol, di mana Kantor Kerajaan di Madrid kemarin Rabu menegaskan bahwa Raja Felipe VI akan menghadiri pertandingan final di Stadion MetLife di East Rutherford, wilayah Greater New York, didampingi Ratu Letizia serta kedua putri mereka, Putri Leonor dan Infanta Sofia, untuk mendukung tim nasional Spanyol dalam final bersejarah tersebut.