Presiden Argentina mengejutkan Messi dan rekan-rekannya meski timnya kalah di Piala Dunia!

Presiden Argentina, Javier Milei, mengumumkan bahwa ia akan menetapkan hari libur nasional pada hari ketika tim nasional Argentina memutuskan untuk merayakan bersama para pendukungnya setelah kembali ke negara tersebut pasca kekalahan 0-1 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, sebagai langkah yang mencerminkan penghargaan negara atas prestasi yang diraih tim tersebut dengan berhasil mencapai pertandingan final.

Melí menulis melalui akun media sosialnya: “Mengingat kekhawatiran terkait perayaan atas prestasi yang diraih tim Argentina, saya sampaikan kepada publik bahwa, berdasarkan keputusan para pemain dan staf pelatih mengenai hari perayaan tersebut, hari itu akan ditetapkan sebagai hari libur nasional,” sambil menambahkan: "Terima kasih banyak kepada kalian para pemain, kami akan berjuang sekuat tenaga hingga akhir, Argentina akan selalu berada di puncak."

Pengumuman ini muncul saat tim yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni bersiap kembali ke Argentina pada Senin sore ini, di mana mereka dijadwalkan tiba sekitar pukul lima sore waktu setempat, meskipun belum ada konfirmasi resmi hingga saat ini mengenai kapan dan bagaimana perayaan bersama para penggemar akan digelar.

Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa beberapa pemain akan langsung berangkat dari Amerika Serikat ke berbagai tujuan untuk bergabung dengan klub masing-masing atau memulai masa istirahat, sementara sebagian rombongan yang terdiri dari para pemain, staf pelatih, dan pegawai lainnya akan kembali ke negara tersebut, tanpa menyebutkan ke mana tim akan menuju setelah mendarat atau apakah mereka berencana mengadakan perayaan bersama para penggemar.

Beberapa hari sebelum final, Milly telah menawarkan Casa Rosada, markas besar pemerintah Argentina, agar tim dapat merayakan kemenangan dari balkon kepresidenan jika mereka berhasil meraih gelar juara dunia. Ia juga melaporkan bahwa Sekretariat Jenderal Kepresidenan yang dipimpin oleh Karina Milly dan Kantor Militer sedang berupaya memfasilitasi perayaan tersebut, sementara Kementerian Keamanan dan Pasukan Federal telah mulai menyusun rencana khusus untuk kepulangan rombongan.

Sebagai bagian dari persiapan tersebut, Federasi Sepak Bola Argentina mengumumkan pada Sabtu lalu penundaan semua pertandingan yang dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa di berbagai divisi sepak bola Argentina, dengan tujuan memprioritaskan kepulangan tim nasional.

Puluhan ribu warga Argentina turun ke jalan-jalan di berbagai penjuru negeri pada Minggu lalu, setelah berakhirnya pertandingan yang menobatkan Spanyol sebagai juara berkat gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu, untuk mengungkapkan dukungan dan rasa terima kasih mereka kepada tim tersebut atas keberhasilannya mencapai final dan hampir meraih gelar juara untuk kedua kalinya.

Presiden Argentina tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kapten tim nasional, Lionel Messi, atas “kegembiraan yang luar biasa” yang telah ia bawa bagi negara tersebut, dengan mengatakan dalam wawancara dengan Radio Mitre: “Seseorang yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun di level tertinggi dalam olahraga tertentu layak dikagumi; terlebih lagi, ia telah membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Argentina dan semua orang yang menikmati sepak bola berkualitas.”

Melli juga menggambarkan pelatih Lionel Scaloni sebagai “seseorang yang luar biasa” dan “pemimpin yang istimewa”, sambil menyatakan harapannya agar Scaloni “mengikuti kata hatinya dan meraih kebahagiaan serta semua pencapaian yang diinginkannya dalam hidup,” setelah pelatih asal Argentina itu membuka kemungkinan untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional, sambil menyatakan bahwa ia membutuhkan “waktu untuk memutuskan” masa depannya dan berbicara dengan Ketua Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia.

Dalam pernyataannya, Federasi Sepak Bola Argentina mengungkapkan “rasa terima kasih yang mendalam kepada setiap warga Argentina yang mendampingi tim selama Piala Dunia 2026”, sambil menegaskan bahwa “kasih sayang yang kami terima sepanjang perjalanan ini, bendera-bendera, pesan-pesan, konvoi, pelukan, dan dukungan tanpa syarat, sekali lagi membuktikan bahwa tim nasional adalah warisan seluruh warga Argentina”.