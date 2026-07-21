Presiden Argentina, Javier Milei, mengumumkan bahwa para pemain timnas memutuskan untuk tidak menggelar perayaan apa pun setelah mereka kembali ke tanah air, menyusul kekalahan 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia.

Milei mengatakan, dalam sebuah wawancara dengan jaringan LN+, bahwa para pemain timnas Argentina diberi pilihan untuk menggelar enam perayaan berbeda, tetapi mereka memutuskan untuk tidak merayakannya karena kesedihan yang ditimbulkan oleh kekalahan di laga final.

Presiden Argentina itu berkata: "Para pemain diberi pilihan untuk menggelar enam perayaan berbeda. Namun, jelas, karena kesedihan yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan mereka memenangi laga final, mereka memutuskan untuk tidak menggelar perayaan apa pun."

Selama beberapa hari terakhir, Milei sempat menawarkan kepada timnas Argentina untuk merayakan di istana kepresidenan "Casa Rosada", tempat kedudukan kekuasaan eksekutif, seandainya berhasil meraih gelar. Dan setelah kekalahan pada hari Minggu, ia menawarkan pengumuman hari libur resmi di negara itu agar para pesepakbola dapat merayakan status runner-up Piala Dunia bersama para suporter. Namun, pada akhirnya, hal itu tidak akan terjadi.

Ketika ditanya tentang keputusan Lionel Messi dan sejumlah pemain lain untuk tidak kembali pada hari Senin bersama anggota rombongan timnas Argentina lainnya, Milei menyerukan agar "menghormati keputusan yang diambil para pemain". Ia juga secara khusus berbicara tentang Messi, dengan berkata: "Saya rasa ini bukan momen di mana ia merasa nyaman, dan hal ini juga harus dipertimbangkan."

Ia menambahkan: "Saya rasa kita punya banyak hal untuk kita syukuri kepada Messi, karena semua hal luar biasa yang ia persembahkan di atas lapangan. Dan bagi kita, orang-orang yang mencintai sepakbola, tidak ada kata-kata untuk menggambarkannya," sembari pada saat yang sama menyebutnya sebagai "pemain terbaik sepanjang masa".

Di sisi lain, Milei menilai bahwa meraih peringkat kedua di Piala Dunia merupakan "pencapaian luar biasa", seraya memuji bahwa para pemain timnas Argentina "selalu mengambil sikap dan bertindak dengan tenang sepanjang turnamen, bahkan pada momen-momen ketika para wasit mengambil sikap yang tidak benar terhadap timnas Argentina di sejumlah pertandingan, karena mereka merespons dengan cara yang sangat tenang dan tertata, serta selalu ditandai dengan perjuangan hingga akhir".

Milei pun menganalisis kekalahan timnas Argentina dari Spanyol, dengan berkata: "Pertandingan itu sangat sulit bagi kami pada hari Minggu, namun demikian, Argentina bisa saja menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, meskipun jalannya pertandingan sama sekali tidak menguntungkan Argentina," sembari menyebut timnas Spanyol sebagai "lawan yang luar biasa".

Sebagian pemain sepakbola timnas Argentina dan anggota staf teknis kembali ke Argentina pada hari Senin, di mana mereka disambut dengan alunan lagu penyemangat terkenal "Muchachos", yang dimainkan oleh korps Grenadier Guards milik Angkatan Darat Argentina.