Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi tokoh utama dalam final Piala Dunia

FIFA telah memberikan izin kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerahkan Piala Dunia kepada tim pemenang setelah final Piala Dunia. Selain itu, politisi dari Partai Republik tersebut juga diperbolehkan tetap berada di atas panggung saat piala diangkat ke udara.

Menurut jurnalis Ben Jacobs, FIFA tidak keberatan ketika topik ini dibahas secara internal. Dengan demikian, badan sepak bola dunia tersebut melanggar aturan yang menyatakan bahwa hanya anggota tim pemenang yang boleh menyerahkan trofi.

Trump juga diperbolehkan tetap berada di atas panggung saat trofi diangkat, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Trump pada akhirnya akan menentukan sejauh mana ia akan terlibat dengan para pemenang Piala Dunia.

Namun, di Gedung Putih diperkirakan bahwa aktor Home Alone 2 ini akan memaksimalkan penampilannya dan memanfaatkan sepenuhnya aturan FIFA yang telah dilonggarkan. Hal ini didasarkan pada Piala Dunia klub yang berlangsung tahun lalu di Washington D.C.

Musim panas lalu, Chelsea memenangkan Piala Dunia Klub di tanah Amerika. Trump saat itu mengejutkan semua orang dengan tetap berdiri di atas panggung setelah penyerahan trofi, yang menimbulkan tatapan heran dari, antara lain, Cole Palmer.

Presiden FIFA Gianni Infantino saat itu memberi isyarat kepada Trump agar meninggalkan panggung, tetapi presiden tidak menghiraukannya. Mungkin FIFA ingin menghindari skenario memalukan yang sama dan karena itu telah melonggarkan aturannya.

Trump, bagaimanapun, tidak hadir pada pertandingan pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadwalnya yang padat dan tidak terduga tidak memungkinkannya hadir.

Trump pada dasarnya akan hadir pada final Piala Dunia pada 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey. Ada kemungkinan ia juga akan menghadiri pertandingan-pertandingan lainnya.