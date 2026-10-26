Presiden AFC Ungkap Latar Belakang Penundaan Laga Al-Nassr vs Al-Wasl dan Umumkan Langkah Baru!

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), mengungkap perkembangan terbaru terkait keputusan penundaan pertandingan antara Al Nassr Saudi dan Al Wasl Uni Emirat Arab, dalam rangka pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, seraya menegaskan bahwa komite-komite terkait sedang menelusuri detail keputusan tersebut dan mempelajari seluk-beluknya dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepak Bola Saudi.

Salman Al Khalifa mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al Riyadiya": "Komite-komite terkait di AFC menelusuri seluruh detail dan mempelajari semua perkara serta pertimbangannya secara lengkap, dan urusan ini tidak terbatas pada presidensi federasi saja."

Presiden AFC menambahkan: "Kami menelusuri semua perkara dan perkembangan dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepak Bola Saudi, dan pada waktu yang tepat semuanya akan diumumkan melalui sistem yang berlaku."

Sedianya Al Nassr menjamu Al Wasl Uni Emirat Arab, hari Senin ini, di Stadion "Al Awwal Park" di Riyadh, dalam rangka persaingan pekan ketiga Grup Barat Liga Champions Asia Elite, sebelum departemen kompetisi AFC memutuskan, pada hari Minggu, untuk menjadwal ulang laga tersebut, dengan jadwal baru yang akan diumumkan kemudian.

Menyusul terbitnya keputusan tersebut, Federasi Sepak Bola Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan rampungnya seluruh persiapan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah pertandingan, seraya menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan klub Al Nassr dan instansi terkait untuk menyambut delegasi Al Wasl, serta merampungkan persyaratan organisasi dan logistik, termasuk menerbitkan izin penerbangan dan memberi tahu AFC secara resmi mengenai kesiapan sebagai tuan rumah.

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Federasi Saudi juga telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab dan klub Al Wasl, serta memberitahukan kepada keduanya rampungnya persiapan, dengan menyoroti tibanya pengawas pertandingan dan perangkat wasit di Riyadh sebelum waktu laga.

Federasi Saudi menegaskan dukungan penuhnya kepada Al Nassr dan klub-klub Saudi yang berpartisipasi dalam kompetisi luar negeri, serta kesiapannya untuk mendampingi mereka dalam setiap langkah resmi yang diambil guna menjaga hak-haknya, sementara semua pihak menanti hasil peninjauan AFC terhadap keputusan tersebut dan pengumuman detailnya pada waktu yang tepat.