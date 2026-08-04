Kompetisi Liga Primer Inggris musim 2026-2027 memang belum bergulir, tetapi ajang ini sudah memesan tempatnya dalam catatan sejarah.

Seiring semakin dekatnya peluit tanda dimulainya kompetisi, ajang ini menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tingkat kepemimpinan teknis, setelah 9 klub memutuskan untuk menjalani musim di bawah kepemimpinan pelatih permanen yang baru, dalam gelombang perubahan terbesar yang disaksikan pekan pembuka sejak dimulainya Liga Primer.

Dari Liverpool dan Manchester City hingga Chelsea dan Newcastle United, angin perubahan menyebar hingga hampir separuh klub kompetisi, sebagai indikasi yang jelas akan dimulainya era baru yang dapat menggambar ulang peta persaingan di Inggris.

9 klub, 9 kisah baru

Laju perubahan yang kian cepat memaksakan kenyataan baru pada Liga Primer Inggris, setelah membentuk ulang lanskap teknis dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Liverpool merekrut Andoni Iraola setelah memecat Arne Slot, sementara Manchester City menyerahkan tugas tersebut kepada Enzo Maresca setelah pengunduran diri Pep Guardiola, yang mengakhiri salah satu periode paling sukses dalam sejarah klub.

Adapun Chelsea memilih Xabi Alonso untuk memimpin tim setelah berakhirnya pengalaman yang tersendat-sendat bersama pelatih Liam Rosenior, sedangkan Bournemouth menunjuk pelatih Jerman Marco Rose sebagai pengganti Iraola setelah kontraknya berakhir.

Nottingham Forest merekrut Oliver Glasner setelah memecat Vitor Pereira, sementara Crystal Palace mendatangkan pelatih Pierre Sage setelah kepergian Glasner seiring berakhirnya kontraknya.

Fulham juga menunjuk Alvaro Arbeloa setelah berakhirnya kontrak Marco Silva, dan Ipswich Town memilih Gary O'Neil sebagai pengganti Kieran McKenna, yang mengajukan pengunduran diri.

Newcastle United juga diperkirakan akan mengumumkan penunjukan Matthias Jaissle sebagai pengganti Eddie Howe, sehingga jumlah klub yang akan memulai musim dengan pelatih permanen baru mencapai sembilan.

Angka ini memecahkan rekor sebelumnya, yang tercatat pada musim 2016-2017 ketika delapan klub memulai musim dengan pelatih baru, sebagaimana dilaporkan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Musim panas itu menyaksikan kedatangan Pep Guardiola ke Manchester City, dan penunjukan Antonio Conte sebagai direktur teknik Chelsea, sebelum yang terakhir ini membawa tim meraih gelar liga pada musim pertamanya.

Sebelum itu, tujuh klub mengganti pelatih mereka sebelum dimulainya musim 1995-1996, sedangkan musim 2012-2013 menyaksikan penunjukan enam pelatih baru.

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Peta baru bangku cadangan

Mikel Arteta, yang mulai melatih Arsenal pada Desember 2019, menjadi pelatih dengan masa jabatan terlama di antara seluruh pelatih Liga Primer Inggris, meskipun perjalanannya bersama Arsenal belum melampaui tujuh tahun.

Di lima liga besar Eropa, tidak ada yang mengunggulinya kecuali Diego Simeone, direktur teknik Atletico Madrid, yang memimpin klub Spanyol tersebut sejak Desember 2011.

Setelah Arteta, menyusul Unai Emery bersama Aston Villa dan Daniel Farke bersama Leeds United, di mana masing-masing telah menghabiskan lebih dari tiga musim bersama klubnya.

Adapun Regis Le Bris, pelatih Sunderland, yang mengemban tugas pada Juli 2024, dianggap sebagai pelatih terlama keempat di liga dari segi durasi masa jabatan.

Kasus Michael Carrick, pelatih Manchester United, mencerminkan betapa cepatnya perubahan yang disaksikan kompetisi; meskipun ia ditunjuk sebagai direktur teknik permanen pada Mei lalu, setelah periode sementara yang dimulai pada Januari, hanya sepuluh pelatih yang mengunggulinya dalam urutan senioritas.

Carrick juga menjadi pelatih permanen ketujuh Manchester United sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013. Menyusul tepat setelahnya adalah Roberto De Zerbi, yang mulai melatih Tottenham Hotspur pada Maret lalu.

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Apakah pengaruh pelatih baru akan berlanjut?

Salah satu pertanyaan paling menonjol yang muncul selama musim baru adalah apakah apa yang dikenal sebagai "pengaruh pelatih baru" masih hadir.

Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa tim-tim sering kali mengalami perbaikan cepat setelah menunjuk pelatih baru, sebagai hasil dari dorongan psikologis, perubahan taktis, dan pembaruan suasana di dalam ruang ganti.

Konsep ini akan menghadapi ujian yang luar biasa musim ini, karena pekan pertama akan menyaksikan tiga pertandingan yang mempertemukan tim-tim yang dipimpin pelatih baru, yaitu Fulham melawan Chelsea, Manchester City melawan Bournemouth, dan Liverpool bertandang ke markas Newcastle United.

Awal perjalanan Andoni Iraola bersama Liverpool akan sangat mencolok secara khusus, karena selama enam pertandingan pertama di liga ia akan menghadapi tim-tim yang dipimpin pelatih permanen baru, dimulai dari Newcastle, lalu Nottingham Forest, Ipswich Town, Fulham, Bournemouth, dan Manchester City.

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Akhir sebuah era bersejarah

Musim 2026-2027 membawa makna historis lain, karena ini akan menjadi musim pertama sejak musim 1985-1986 yang dimulai tanpa kehadiran satu pun dari Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, atau Pep Guardiola di bangku cadangan.

Kelima sosok ini secara kolektif telah meraih 26 gelar dari total 34 gelar dalam sejarah Liga Primer Inggris. Jejak mereka tidak sebatas meraih gelar juara, melainkan meluas hingga membentuk ulang identitas sepak bola Inggris.

Ferguson menetapkan standar dominasi bersama Manchester United, sementara Wenger membawa revolusi dalam konsep persiapan fisik, ilmu keolahragaan, dan gizi di dalam Arsenal.

Adapun Mourinho memperkenalkan filosofi baru yang berlandaskan realisme taktis dan perang psikologis, sedangkan Klopp mendefinisikan ulang gaya pressing tinggi bersama Liverpool, dan Guardiola mengukuhkan filosofi permainan yang berbasis penempatan posisi, membawa Manchester City ke salah satu periode dominasi paling menonjol dalam sejarah sepak bola Inggris.

Menariknya, Ferguson, Mourinho, dan Guardiola adalah satu-satunya yang berhasil mempertahankan gelar Liga Primer, sementara Arteta memiliki peluang untuk mengulang pencapaian ini setelah Arsenal meraih gelar juara musim lalu.

Di sisi lain, para pesaing terkuatnya memulai musim di bawah kepemimpinan pelatih baru, sementara Michael Carrick menjalani musim penuh pertamanya sebagai direktur teknik Manchester United. Pertanyaan pun tetap muncul: apakah Liga Inggris akan menyaksikan kelahiran sosok pelatih baru yang menancapkan dominasinya pada tahun-tahun mendatang?

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Apakah pergantian pelatih menjamin keberhasilan?

Gelombang perubahan tidak hanya dimulai musim panas ini, tetapi telah didahului oleh periode bergejolak selama musim 2025-2026, yang menyaksikan 11 pergantian pada tingkat staf teknis, dan Nottingham Forest menjadi salah satu klub yang melakukan lebih dari satu penunjukan dalam musim yang sama.

Rata-rata masa jabatan seorang pelatih di Liga Primer Inggris hanya sekitar 20 bulan, yang mencerminkan besarnya tekanan luar biasa yang ditimbulkan oleh persaingan di salah satu kompetisi tersulit di dunia.

Meskipun ada anggapan umum bahwa pergantian pelatih dapat memberikan dorongan instan bagi tim, pengalaman-pengalaman terkini tidak selalu menegaskan hal itu. Nottingham mendatangkan tiga pelatih selama musim lalu, Tottenham juga mengganti pelatihnya dua kali, sementara Chelsea melakukan pergantian teknis baru sebelum akhir musim, tanpa semua langkah ini mencapai hasil yang diharapkan.

Sebaliknya, sejumlah pengalaman berhasil mencatatkan awal yang kuat; Michael Carrick meraih rata-rata 2,6 poin per pertandingan selama lima pertandingan pertamanya bersama Manchester United, sementara Liam Rosenior mencapai rata-rata yang sama bersama Chelsea, sebelum hasil-hasil menurun tajam, setelah tim hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertandingan liga terakhir, hingga tugasnya berakhir dengan pemecatan.

Sebuah studi yang diterbitkan surat kabar "Financial Times", berdasarkan hasil-hasil yang tercantum dalam buku "Soccernomics" karya penulis Simon Kuper dan Stefan Szymanski, menunjukkan bahwa kualitas pemain dan besarnya pengeluaran tetap menjadi dua faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil, dibandingkan dengan pergantian pelatih semata.

Perusahaan "Twenty First Group" yang berspesialisasi dalam konsultasi olahraga juga berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pelatih terkait dengan lingkungan yang ia warisi di dalam klub sebesar keterkaitannya dengan kemampuan teknisnya.

Sejak dimulainya Liga Primer Inggris pada 1992, hanya 6 pelatih yang berhasil memenangi gelar pada musim pertama mereka bersama klubnya. Jose Mourinho adalah yang pertama meraih pencapaian ini bersama Chelsea pada musim 2004-2005, kemudian diulangi Carlo Ancelotti bersama klub London tersebut pada musim 2009-2010.

Manuel Pellegrini juga meraih gelar bersama Manchester City pada musim 2013-2014, sebelum Claudio Ranieri meraih pencapaian bersejarah bersama Leicester City pada musim 2015-2016, lalu Antonio Conte bersama Chelsea pada musim 2016-2017, dan terakhir Arne Slot bersama Liverpool pada musim 2025-2026.

Dengan hampir separuh klub liga memasuki musim baru dengan kepemimpinan teknis yang berbeda, tampaknya Liga Primer Inggris akan menghadapi salah satu musimnya yang paling menarik, penuh misteri, dan sulit diprediksi sejak bertahun-tahun lamanya.