Premier League memang kompetisi yang cepat bikin ketagihan, bahkan ketika kalian awalnya cuma ingin menontonnya sebentar. Meski hak siar sudah diatur dengan jelas, tetap ada gunanya memiliki gambaran yang rapi: siapa menayangkan apa, di mana konferensi disiarkan, dan bagaimana cara masuk ke streaming dengan andal? Di sini, SPOX telah merangkum poin-poin terpenting untuk kalian.

Premier League, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan livestream?

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Premier League di TV dan livestream: Sky dan WOW sebagai penyedia utama

Berbeda dengan Bundesliga, Premier League di Jerman disiarkan sepenuhnya oleh Sky. Artinya, penyedia TV berbayar itu menayangkan setiap pertandingan secara langsung untuk kalian, baik sebagai laga tunggal maupun dalam format konferensi, tergantung selera kalian. Jika tidak berada di depan TV, kalian juga bisa mengikuti pertandingan lewat streaming: melalui Sky Go (dengan kontrak) atau secara fleksibel melalui WOW.

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Sejak musim 2025/26, Sky juga menghadirkan Carabao Cup. Jadi, siapa pun yang tidak hanya ingin menonton EPL, tetapi juga Piala Liga, juga berada di tempat yang tepat. Dan sejujurnya, itu membuat semuanya jauh lebih santai.

Premier League, semua informasi siaran secara singkat: Live ticker dari SPOX

Sebagai alternatif, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menayangkan live ticker untuk sejumlah laga top Premier League! Di sini kalian akan menemukan ticker tersebut.

Konferensi atau laga tunggal: Begini jalannya matchday Premier League yang khas

Tergantung waktu kick-off, pada dasarnya kalian hanya memilih di antara dua mode: siaran penuh satu pertandingan sebagai tayangan tunggal pilihan kalian, atau konferensi jika bukan tim favorit kalian yang bermain dan ada tensi di beberapa lapangan secara bersamaan. Khususnya pada Sabtu atau Rabu ketika ada beberapa jadwal paralel, konferensi biasanya menjadi jalan cepat bagi kalian - dan jika sebuah pertandingan "berubah arah", kalian selalu bisa berpindah.

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Premier League: Profil singkat kompetisi