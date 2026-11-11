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Panel peninjau independen Liga Primer Inggris secara resmi mengakui bahwa Liverpool keliru tidak diberi penalti krusial dalam kekalahan mereka dari Arsenal baru-baru ini. Putusan itu membenarkan manajer Andoni Iraola menyusul insiden kontroversial ketika Jurrien Timber menarik Alexander Isak di dalam kotak penalti.

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Premier League akui kesalahan keputusan penalti

Panel Insiden Penting Pertandingan (KMI) Premier League mengakui bahwa Liverpool keliru tidak diberi penalti dalam kekalahan 1-0 dari Arsenal baru-baru ini. Kai Havertz mencetak satu-satunya gol pada babak pertama untuk memastikan tiga poin bagi tim asuhan Mikel Arteta. Hanya beberapa menit setelah gol pembuka, Jurrien Timber menarik Alexander Isak saat penyerang itu berusaha menyundul umpan silang dari Bradley Barcola.

Wasit Andy Madley menolak protes Liverpool, sementara wasit video (VAR), Stuart Attwell, menyatakan tidak ada pelanggaran dalam insiden tersebut. Namun, Panel KMI kini menyimpulkan bahwa penalti seharusnya diberikan. Dalam penilaian independennya, empat dari lima anggota panel menyatakan wasit di lapangan seharusnya memberikan penalti.

Klaim Iraola soal penalti terbukti benar

Tiga dari lima anggota panel juga menilai VAR seharusnya turun tangan dan meminta Madley meninjau tayangan ulang di monitor tepi lapangan karena ada kesalahan yang jelas dan nyata. Putusan itu membenarkan pandangan manajer Liverpool Andoni Iraola, yang murka setelah peluit akhir.

Setelah kekalahan tersebut, Iraola mengatakan bahwa ada “tarikan yang jelas” pada kaus Isak di dalam kotak penalti. Sang manajer yang frustrasi bahkan menyatakan mungkin ia harus meminta para pemainnya untuk lebih mudah menjatuhkan diri demi mendapatkan pelanggaran di masa mendatang.

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Keputusan itu membuat Arsenal mampu mengamankan kemenangan pertamanya di Anfield sejak 2012. Sementara itu, Liverpool harus menyesali momen penting yang sangat memengaruhi hasil akhir.

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Panel KMI jelaskan kriteria penentuan pelanggaran

Dalam laporan resminya, panel menjelaskan lebih lanjut arahan yang berlaku saat ini terkait pelanggaran menahan lawan. Mereka menekankan pentingnya menghukum tindakan menahan lawan yang berlangsung terus-menerus, tidak berkaitan dengan upaya memainkan bola, dan berdampak nyata pada permainan. Mereka juga mencatat bahwa perangkat pertandingan harus menilai apakah pemain bertahan benar-benar berusaha merebut bola.

“Di Premier League, ada arahan tegas agar wasit di lapangan dan VAR mengenali serta menghukum tindakan menahan lawan yang berlangsung terus-menerus dan berdampak nyata pada permainan. Penekanan juga semakin besar diberikan pada tindakan menahan lawan yang tidak berkaitan dengan upaya memainkan bola dan tidak semestinya terjadi di lapangan sepakbola,” jelas panel tersebut.

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“Wasit akan mempertimbangkan sejumlah faktor saat menentukan apakah terjadi pelanggaran, termasuk apakah seorang pemain hanya berfokus pada lawan, bukan bola, apakah ia berupaya memainkan atau merebut bola, apakah ia menahan lawan dengan kedua lengan, serta apakah tindakan menahan itu berlangsung terus-menerus atau berdampak pada lawan maupun pakaiannya.

“Dalam insiden ini, panel menilai tindakan Timber terhadap Isak memenuhi kriteria pelanggaran menahan lawan dan seharusnya berujung penalti, baik melalui keputusan wasit di lapangan maupun intervensi VAR.”

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Liverpool bangkit saat menghadapi Palace

Kekalahan itu tampaknya menjadi pukulan besar bagi Liverpool, yang kemudian secara mengejutkan kalah 3-2 dari Fenerbahce di Liga Champions. Namun, tim asuhan Iraola berhasil kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Crystal Palace di Premier League akhir pekan lalu. Kemenangan penting itu membuat klub tersebut tetap berada dalam kelompok tim yang mengejar posisi teratas klasemen. Liverpool saat ini menempati peringkat keempat, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal.