Manchester City selama sembilan tahun telah melanggar aturan finansial Premier League, demikian tertulis pada Selasa di situs resmi Premier League. Sebelumnya sudah terungkap bahwa raksasa Inggris itu dinyatakan bersalah atas tidak kurang dari 114 pelanggaran aturan di bidang finansial.

Premier League kini untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan. Manchester City antara lain dituduh telah meneken kontrak palsu dengan mitra komersial, yang di dalamnya kesepakatan antara semua pihak digambarkan secara tidak benar. Dengan demikian, klub dapat menurunkan biaya di atas kertas dan meningkatkan pemasukan.

Dengan melanggar aturan, Manchester City mampu menyembunyikan biaya sebesar 1,05 miliar euro dari pengawasan regulator. Selain itu, situasi finansial juga dinilai lebih cerah daripada keadaan yang sebenarnya, sehingga konsekuensi selama bertahun-tahun tidak muncul.

The Citizens juga selama bertahun-tahun mengeluarkan dana jauh lebih besar daripada yang diizinkan oleh Premier League dan UEFA. Manchester City juga dituduh tidak memberikan kerja sama dalam penyelidikan yang memakan waktu empat tahun.

Komisi independen akan menjatuhkan putusan dalam sidang mendatang. Manchester City, yang menyatakan dirinya tidak bersalah, memiliki waktu hingga Jumat ini untuk mengajukan banding atas dakwaan tersebut.

Manchester City "kecewa dan terkejut" oleh putusan komisi independen itu. "Klub menepis tuduhan Premier League dan memiliki sejumlah besar bukti yang tak tergoyahkan untuk mendukung posisinya dalam kasus ini," demikian tertulis di situs klub.

Petinggi klub kini sedang meneliti langkah hukum apa yang bisa diambil. Manchester City sudah mengetahui putusan bersalah itu pada Juli, demikian dilaporkan ESPN pada Selasa. Itu merupakan pengungkapan yang cukup mengejutkan, mengingat jumlah uang yang dibayarkan klub pada periode transfer terakhir.