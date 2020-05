Kapan EPL Kembali & Bagaimana Penangguhan Bakal Mengubah Musim?

EPL sempat limbung imbas pandemi viru corona, kini ada cahaya di ujung terowongan, dengan “Project Restart” yang akan dimulai pada 17 Juni mendatang.

Sisa musim Liga Primer Inggris ditunda selama beberapa bulan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Keputusan awal penangguhan musim diputuskan pada 13 Maret lalu setelah kesepakatan bersama antara FA, English Football League (EFL), dan otoritas Liga Wanita FA.

Sepekan berselang, keputusan untuk memperpanjang periode penangguhan dikonfirmasi oleh FA, sebelum liga ditunda tanpa batas waktu pada 3 April.

Jadi, laga EPL apa aja yang tertunda karena virus corona, kapan dilanjutkan, dan apa yang terjadi di EPL setelah penangguhan? Goal akan menyajikan apa yang perlu Anda ketahui.

Pertandingan EPL apa saja yang tertunda karena virus corona?

Semua laga pekan 30 hingga 38 resmi ditunda. Artinya, laga yang dijadwalkan pada paruh kedua Maret, April dan Mei belum dilangsungkan.

Sejumlah laga penting yang masih tersisa pada periode tersebut, antara lain: derbi Merseyside antara dan di Goodison Park, laga Hotspur kontra di London, dan versus .

Selain itu, ada pula Manchester City kontra Liverpool dan derbi London Utara saat Spurs menjamu .

Kapan EPL dimulai lagi?

Sisa musim EPL akan dilanjutkan per 17 Juni mendatang. Laga Manchester City vs Arsenal dan vs (sisa pekan ke-29) berlangsung pada tanggal tersebut.

Pihak EPL mengkonfirmasi keputusan tersebut pada 28 Mei lalu. Sementara pekan laga selanjutnya akan dimulai pada 19 Juni.

Sama seperti dengan , setiap pertandingan akan berlangsung secara tertutup. Tetapi, tetap disiarkan langsung di televisi melalui Sky Sports, BT Sport, BBC Sport, dan Amazon Prime.

Sejumlah pertandingan akan ditayangkan secara langsung di televisi terestrial. Menteri olahraga Inggris Oliver Dowden menyambut positif kabar dimulainya kembali EPL.

“Bagus untuk melihat langkah lebih lanjut tentang kembalinya sepakbola hari ini," cuit Dowden di Twitter.

"Saya telah mengupayakan semaksimal mungkin agar laga dapat disaksikan secara gratis dan kembalinya kompetisi dapat mendukung seluruh elemen sepakbola,” tutur dia.

"Kami masih bekerja di bawah protokol pemerintah selama olahraga belum benar-benar diberikan lampu hijau,” tambahnya.

Bagaimana dampak penangguhan imbas virus corona pada EPL?

Penundaan pekan yang tersisa berarti akhir musim tidak bisa diselesaikan dalam waktu normal, yang biasanya pada pertengahan Mei.

CEO dan pemangku kepentingan EPL, termasuk klub, secara konsisten menyatakan keinginan untuk menyelesaikan musim ini, meski dengan beberapa pengecualian.

Wakil CEO Karren Brady menyarankan bahwa musim ini "batal demi hukum", meskipun komentar tersebut kemudian diklarifikasi dan ditarik setelah hal itu membuat marah sebagian fans.

Ada, tentu saja, ada kekhawatiran serius mengenai kelangsungan untuk menyelesaikan musim ini. Menurut sebuah laporan di Times pada Maret lalu, sejumlah figur dalam FA khawatir bahwa kompetisi tidak akan mungkin diselesaikan.

Namun, ruang telah dibuat dalam kalender sepakbola untuk memfasilitasi dimulainya kembali kompetisi dalam negeri.

UEFA misalnya, mereka telah memindahkan ke Juni dan Juli 2021, mengosongkan dua bulan pada jadwal musim panas yang akhirnya dapat digunakan untuk merampungkan kompetisi domestik Eropa.

Kini, kemungkinan besar EPL musim 2019/20 akan diselesaikan secara keseluruhan. Namun, ada beberapa pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi dalam jadwal penuh dan tidak dapat dikompromikan untuk dibatalkan.

Mahkota juara liga—apakah gelar juara Liverpool dapat dibatalkan?—adalah salah satu pertimbangan penting yang dimaksud. Selain itu, juga ada poin krusial mengenai klub-klub di spot kualifikasi UEFA dan degradasi (serta promosi dari Divisi Championship).