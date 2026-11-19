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Mauricio Pochettino resmi hadir di Carrington untuk bersiap memimpin Manchester United menghadapi Liverpool di Anfield, sebuah tugas berat. Namun, sebelum pertama kali mendampingi tim dari bangku pelatih, pelatih asal Argentina itu sudah mendapat pengecualian langka dari Premier League.

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United dapat penundaan setengah jam untuk konferensi pers Jumat

Manchester United mengonfirmasi pada Kamis pagi bahwa Pochettino akan menggelar konferensi pers pertamanya pada Jumat pukul 14.00. Konferensi pers prapertandingan klub Premier League biasanya dimulai paling lambat pukul 13.30, sehingga klub mendapat penundaan 30 menit untuk pelatih kepala barunya.

Pelatih asal Argentina itu tiba di Manchester pada Rabu setelah menuntaskan tugasnya bersama tim nasional putra Amerika Serikat. Menurut jurnalis Manchester Evening News, Steven Railston, United menghubungi pejabat liga secara langsung dan menyebut pekan Pochettino yang "sangat padat" untuk mendapatkan persetujuan atas jadwal yang lebih lambat itu.

Peraturan liga menetapkan ketentuan ketat soal media

Peraturan Premier League hanya memberi sedikit ruang untuk menyesuaikan jadwal kegiatan media. Berdasarkan Bagian K dalam buku peraturan liga, klub yang bermain pada akhir pekan atau Senin harus menggelar konferensi pers pada Kamis atau Jumat paling lambat pukul 13.30.

Pejabat liga hanya mengecualikan batas waktu itu dalam keadaan luar biasa. Buku peraturan tersebut secara khusus menyebut kepulangan larut setelah pertandingan klub UEFA pada Kamis malam sebagai alasan yang sah. Pimpinan liga menilai peralihan cepat Pochettino dari tugas bersama tim nasional layak mendapat pengecualian langka yang sama.

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Pochettino turun ke lapangan latihan Carrington

Meski Pochettino resmi mulai bekerja pada Rabu, ia tidak memimpin sesi latihan hari itu. Beberapa anggota staf pelatih kepercayaannya, termasuk asisten lamanya Jesus Perez, sudah lebih dulu pindah ke Manchester untuk menangani masa transisi awal.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pelatih baru United itu mengambil alih sepenuhnya latihan di Carrington pada Kamis dan akan memimpin sesi terakhir pada Jumat menjelang pertandingan hari Minggu. Ia juga telah menjalani wawancara perkenalan dengan tim media internal klub yang dijadwalkan tayang pada Kamis.

Ujian berat langsung menanti di Anfield

Waktu Pochettino terbatas untuk menerapkan metodenya menjelang laga debut. Setelah hanya dua hari bekerja langsung dengan para pemainnya di lapangan latihan, ia akan mendampingi tim dari bangku pelatih di Anfield pada Minggu untuk menjalani ujian pertama yang berat melawan Liverpool.