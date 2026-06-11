Prediksi tim berikutnya bagi Rabiot: apakah ia akan tetap di Milan? Napoli terus mendesak









Rumor tim baru Rabiot, apakah pemain Prancis itu akan tetap di Rossoneri? MilanNews.it

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Hari ini pukul 18:41 Odds Antepost

oleh Lorenzo Zoppi

Performa buruk Milan di paruh kedua musim ini telah membuat Massimiliano Allegri kehilangan jabatannya. Pelatih asal Livorno ini adalah pendukung utama kedatangan Adrien Rabiot musim panas lalu, dan situasi saat ini mungkin juga akan berubah bagi pemain Prancis tersebut yang, setelah tiga tahun berturut-turut tidak bermain di Liga Champions, mungkin akan memutuskan untuk mencari tim baru. Tentu saja, pertama-tama Milan harus memiliki manajemen yang bisa diajak bernegosiasi. Baru setelah itu semua penilaian yang diperlukan akan dilakukan. Di bawah ini Anda dapat melihat odds terbaru mengenai tim baru Rabiot.









Peluang Rabiot bergabung dengan Napoli sangat rendah dan sudah dianggap sebagai hal yang pasti karena sang pemain sangat setia kepada Massimiliano Allegri. Bersama Allegri, ia telah bermain dalam 159 pertandingan dan mencetak 22 gol. Bergabung dengan Napoli akan memungkinkannya bermain di Liga Champions, tetap berada di Serie A, dan melihat kualitasnya ditonjolkan oleh seorang pelatih yang sangat percaya padanya.